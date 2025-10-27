Tedesco: 'Birliktelik Önemli' — Fenerbahçe 4-0 Gaziantep FK

Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig 10. haftasında Gaziantep FK'yi 4-0 yendi. Tedesco, takımın birlikteliğinin galibiyette belirleyici olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 27.10.2025 22:58
Güncelleme Tarihi: 27.10.2025 22:58
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Gaziantep FK'yi 4-0 mağlup eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Domenico Tedesco, maç sonrası takımın birlikteliğinden duyduğu memnuniyeti vurguladı.

Tedesco'nun değerlendirmesi

"Bazen kazanıp bazen kaybedebilirsiniz ama önemli olan birlikteliktir"

Basın toplantısında Tedesco, takımın son haftalardaki performansını sürdürmesinden dolayı mutlu olduğunu belirtti. Her maçın zor olduğunu söyleyen Tedesco, rakipte Maxim'e dikkat çekti: "Hher takımın kendince silahları var. Bugün rakibimizde Maxim vardı. Kendisini Bundesliga'dan tanıyoruz, burada 6 numara pozisyonunda oynuyor ama öne baskıya çıkıyor. Her maç önemli, mutluyuz galibiyetten. Hayalimdeki takım mı? Hayalleri süsleyecek bir kadro, takım da çok güzel bir oyun oynadı. Oyuncularımız çok iştahlılar. Bazen kazanıp bazen kaybedebilirsiniz ama önemli olan birlikteliktir."

Hakemlerle ilgili soru ve derbi beklentisi

Tedesco, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun profesyonel liglerde görev alan bazı hakemlerin bahis oynadığı yönündeki açıklamalarına ilişkin soruya şu yanıtı verdi:

"Bu haberleri bu gün duydum bana da bilgi verildi ama benim odağım maçtı. Başka şeylere enerjimizi kaybedemeyiz. Biz son haftalardaki performansımızı nasıl devam ettirebiliriz diye düşündük. Konuyla ilgili ne diyebilirim bilmiyorum. Haftaya derbi oynayacağız, rakibimiz önemli oyuncular aldı, çok fazla iyi oyuncuları olan bir takım. Sadece hafta sonu oynadıkları için çok fazla antrenman zamanları oluyor ve ona göre rahat hazırlanıyorlar. Derbiler özeldir, ben de bu maçları sabırsızlıkla beklerim. Bu mesleği yapma sebebimiz bu. Ben de bu derbinin bir parçası olmaktan dolayı mutluyum."

