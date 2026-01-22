Tedesco'dan Aston Villa maçında 3 değişiklik

Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco, son oynanan Alanyaspor maçı 11'ine göre UEFA Avrupa Ligi'nde sahasında karşılaştıkları Aston Villa müsabakasına 3 değişiklik ile başladı.

Maç öncesi kadro tercihleri

UEFA Avrupa Ligi 7. hafta maçında Fenerbahçe, sahasında İngiliz ekibi Aston Villa ile mücadele ediyor. Tedesco, orta sahada Matteo Guendouzi'nin yerine Fred'e, sağ kanatta Anthony Musaba'nın yerine Dorgeles Nene'ye ve en uçta Talisca'nın yerine Jhon Duran'a şans verdi.

Jhon Duran'ın cezasında indirim

Avrupa Ligi'nde oynanan Ferencvaros maçında kırmızı kart gören ve 2 maç men cezası alan Jhon Duran'ın cezasında indirime gidildi. Brann karşılaşmasında forma giyemeyen Kolombiyalı forvet, eski takımı Aston Villa'ya karşı ilk kez 11'de görev aldı. 21 yaşındaki oyuncu bu sezon Avrupa Ligi'nde 3 maçta süre almıştı.

Defans ve kanat tercihleri

Takımın sol bekleri Archie Brown ve Levent Mercan'ın sakatlığı nedeniyle son maçlarda Mert Müldür sol bekte forma giymişti. Aston Villa karşısında Mert sağ bekte, Nelson Semedo ise sol bekte sahaya çıktı.

Fenerbahçe'nin 11'i

Fenerbahçe mücadeleye; Ederson, Mert Müldür, Milan Skriniar, Jayden Oosterwolde, Nelson Semedo, Fred, İsmail Yüksek, Dorgeles Nene, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Jhon Duran 11'i ile başladı.

Yedekler: Tarık Çetin, Engin Can Biterge, Çağlar Söyüncü, Edson Alvarez, Yiğit Efe Demir, Oğuz Aydın, Anderson Talisca ve Haydar Karataş.

Sakatlar ve kadro eksikleri

Tedavileri devam eden Archie Brown ile Levent Mercan'ın yanı sıra özel izinli olan Youssef En-Nesyri kadroda yer almadı. Yeni transferler Anthony Musaba, Matteo Guendouzi ve Mert Günok statü gereği forma giyemezken, Bartuğ Elmaz UEFA listesinde yer almıyor. Sebastian Szymanski ise teknik heyet kararıyla kadroya alınmadı.

Tribünlerde kırmızı-beyaz görsel şölen

Maç öncesi stattaki tüm koltuklara Türk bayrağı yerleştirilerek görsel bir şölen oluşturuldu. Kuzey Tribünü, Okul Açık ve Maraton Üst Tribünü'nde dev bayraklar açılırken taraftarlar futbolcuları ısınma bölümünde tek tek tribine çağırdı ve maç boyunca tezahüratla takıma destek verdi.

