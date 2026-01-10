Tedesco, Fenerbahçe ile Turkcell Süper Kupa'yı Kazandı

Domenico Tedesco, Turkcell Süper Kupa Finali'nde Galatasaray'ı 2-0 yenerek Fenerbahçe'de teknik direktör olarak ilk kupasını kazandı.

Yayın Tarihi: 10.01.2026 21:21
Güncelleme Tarihi: 10.01.2026 21:21
Domenico Tedesco, Fenerbahçe teknik direktörü olarak ilk kupasını kazandı.

Turkcell Süper Kupa Finali'nde Fenerbahçe, Galatasaray2-0 mağlup ederek kupanın sahibi oldu.

Eylül ayından takımın başına geçen ve Trendyol Süper Lig'de namağlup ilerleyen Tedesco, Turkcell Süper Kupa'da şampiyon olarak sarı-lacivertlilerin başında ilk kupasını elde etti.

Galatasaray'a karşı 2. galibiyet

Tedesco, sarı-kırmızılılara karşı 2. maçında ilk galibiyetini alırken, rakip olduğu toplam 4. maçta 2. galibiyetini kaydetti.

İtalyan teknik adam, Galatasaray ile ilk kez 2018-2019 sezonunda Alman ekibi Schalke 04'ü çalıştırırken karşılaştı. UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşamasında İstanbul'da golsüz berabere kalmış, evinde 2-0 kazanmıştı.

Fenerbahçe'deki derbi performansı

Tedesco, Fenerbahçe'nin başında ezeli rakiplere karşı 4. maçına çıktı. Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş3-2 mağlup ederken, Galatasaray ile 1-1 berabere kaldı. Ziraat Türkiye Kupası'nda ise siyah-beyazlılara kaybetti.

Turkcell Süper Kupa'da sarı-kırmızılılara üstünlük sağlayarak Tedesco, Fenerbahçe kariyerinde 2. galibiyetini elde etti.

