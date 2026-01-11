Elazığ Gençlik Spor Hentbolda 5’te 5 Yaptı, Zirveye Yürüyor

Elazığ Gençlik Spor, Osmaniye Samet Aybaba’yı 44-34 yenerek 2025-2026 sezonunda 5’te 5 yaptı ve ligdeki zirve yürüyüşünü sürdürdü.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 17:58
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:58
Elazığ Gençlik Spor Hentbolda 5’te 5 Yaptı, Zirveye Yürüyor

Elazığ Gençlik Spor Hentbolda 5’te 5 Yaptı, Zirveye Yürüyor

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı, 2025-2026 sezonu Erkekler Hentbol 2. Lig B Grubu 6. hafta karşılaşmasında sahasında Osmaniye Samet Aybaba Spor Kulübü’nü konuk etti.

Maç Detayı

Elazığ Doğukent 15 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan müsabakada takım baştan sona üstün bir performans sergiledi ve mücadeleden 44-34’lük net bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Elazığ Gençlik Spor ligde 5’te 5 yaparak zirve yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdü.

Kulüp Açıklaması

"Transfer yapmadan, tamamen Elazığlı sporcularımızdan oluşan öz kaynak ve öz evlatlarımızla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu yönüyle takımımız sadece sportif bir başarıya değil, aynı zamanda örnek bir altyapı ve sürdürülebilir spor modeline de imza atıyor. Hedefi bir üst lig olan takımımız, her hafta sahaya koyduğu mücadele ile şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu anlamlı galibiyette emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimiz Turgay Aydıngöz ve Emrullah Şahin’i yürekten tebrik ediyor, sezon boyunca başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Elazığ Gençlik Spor Kulübü olarak; gençlerimizi spora kazandıran, kötü alışkanlıklardan uzak tutan ve şehrimizin adını gururla temsil eden bu kıymetli kadroyla yolumuza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

ELAZIĞ GENÇLİK VE SPOR KAZANMAYA DEVAM EDİYOR

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

İLGİLİ HABERLER

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Fenerbahçe Opet, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
2
Trendyol 1. Lig: Özbelsan Sivasspor 0-2 Erzurumspor FK
3
Fenerbahçe, Halkbank Kadınlar Türkiye Kupası'nı 86-66 ile Kazandı
4
Turkcell Süper Kupa: Galatasaray - Fenerbahçe Finalini 58 bin 397 Seyirci İzledi
5
Didim Belediyespor, Volkan Güç Spor'u 3-0 Yendi
6
A Milli Erkek Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 38-29 Mağlup Etti
7
Efeler Ligi: Halkbank 3-1 Alanya Belediyespor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları