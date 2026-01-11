Elazığ Gençlik Spor Hentbolda 5’te 5 Yaptı, Zirveye Yürüyor

Elazığ Gençlik Spor Kulübü Erkekler Hentbol Takımı, 2025-2026 sezonu Erkekler Hentbol 2. Lig B Grubu 6. hafta karşılaşmasında sahasında Osmaniye Samet Aybaba Spor Kulübü’nü konuk etti.

Maç Detayı

Elazığ Doğukent 15 Temmuz Spor Salonu’nda oynanan müsabakada takım baştan sona üstün bir performans sergiledi ve mücadeleden 44-34’lük net bir skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Elazığ Gençlik Spor ligde 5’te 5 yaparak zirve yürüyüşünü kararlılıkla sürdürdü.

Kulüp Açıklaması

"Transfer yapmadan, tamamen Elazığlı sporcularımızdan oluşan öz kaynak ve öz evlatlarımızla yoluna emin adımlarla devam ediyor. Bu yönüyle takımımız sadece sportif bir başarıya değil, aynı zamanda örnek bir altyapı ve sürdürülebilir spor modeline de imza atıyor. Hedefi bir üst lig olan takımımız, her hafta sahaya koyduğu mücadele ile şampiyonluk yolunda ne kadar iddialı olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. Bu anlamlı galibiyette emeği geçen başta sporcularımız olmak üzere, antrenörlerimiz Turgay Aydıngöz ve Emrullah Şahin’i yürekten tebrik ediyor, sezon boyunca başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz. Elazığ Gençlik Spor Kulübü olarak; gençlerimizi spora kazandıran, kötü alışkanlıklardan uzak tutan ve şehrimizin adını gururla temsil eden bu kıymetli kadroyla yolumuza aynı azim ve kararlılıkla devam edeceğiz"

