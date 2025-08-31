DOLAR
Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali Karaman'da Sona Erdi

Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali 28 Ağustos'ta Karaman'da tamamlandı; 13 ilden yaklaşık 150 sporcu 1000-5000 m yarışlarında kıyasıya mücadele etti.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 18:55
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 19:02
Türkiye Kaykay Federasyonu tarafından düzenlenen Tekerlekli Paten Türkiye Şampiyonası Finali, Karaman'da gerçekleştirildi. Organizasyon, Merkez Spor Salonu yerleşkesinde sporseverlerin yoğun ilgisiyle tamamlandı.

Organizasyon Detayları

Turnuva 28 Ağustos'ta başlayıp dört gün sürdü. Etkinlikte 13 ilden yaklaşık 150 sporcu kıyasıya yarıştı ve şampiyonluk için mücadele verdi.

Yarışlar ve Kategoriler

Final gününde sporcular; 11 yaş altı, 13 yaş altı, 15 yaş altı, 17 yaş altı, 19 yaş altı ve 19+ yaş kategorilerinde pistlere çıktı. Yarışlarda 1000, 3000 ve 5000 metre mesafelerinde mücadele edildi.

Minikler Festivali ve Takım Dereceleri

Yarışların ardından 2017-2018 doğumlu sporcular için Tekerlekli Paten Minikler Festivali düzenlendi. Takımlar kategorisinde ise Kocaeli birinci, İstanbul ikinci ve Kayseri üçüncü oldu.

Ödül Töreni

Şampiyonada dereceye giren sporcu ve takımlara madalya ve kupaları; Karaman Valisi Mehmet Fatih Çiçekli, Türkiye Kaykay Federasyonu Başkanı Fahrettin Yıldız ve protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

