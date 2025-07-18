Tekerlekli Sandalyedeki Şampiyon: Eşinin Desteğiyle Yükseliyor

Felç Kalan Eşini Tekerlekli Sandalyeyle 'Hedefe' Taşıyor

12 yıl önce geçirdiği kaza sonrası felç kalan Şehit Kemikkıran, eşi Dilek Sopran Kemikkıran’ın desteğiyle okçulukta büyük bir başarı gösteriyor. Kırklareli’nin İğneada bölgesinde 2013 yılında yaşadığı kaza sonrasında vücudunun büyük bölümü felç kalan 39 yaşındaki Kemikkıran, yaşamına tekerlekli sandalyesiyle devam ediyor.

Okçuluk Hayali ve Başarıları

Fizik tedavi sürecinde kollarını kullanmaya başlayan Kemikkıran, hastanede tanıştığı sporcuların yönlendirmesiyle okçuluğa ilgi duymaya başladı. Geleneksel Sporlar Binicilik ve Okçuluk Tesisi'nde eşinin desteğiyle antrenman yapan Kemikkıran, Engelli Kamu Personel Seçme Sınavı (EKPSS) ve Dikey Geçiş Sınavı'ndan (DGS) başarılı olmayı başardı. 2018 yılında Talas Belediyesi'nde memur olarak göreve başlayan Kemikkıran, Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği bölümünü de tamamladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ’nin sporcusu olarak Antalya'da düzenlenen Para Okçuluk Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü, bu yıl ise Para Okçuluk Türkiye Kupası 1. Ayak Şampiyonası'nda birinci oldu. Kemikkıran, hedefini 2028 Paralimpik Oyunları'nda şampiyonluk olarak belirledi.

‘Asıl Azimli Olan Eşim’

Kazadan sonraki süreçte pes etmeyen Kemikkıran, eşinin kendisine olan desteğine dikkat çekti. AA muhabirine verdiği demeçte, "Eşim her zaman yanımdaydı, mücadelemin yüzde 70'i onun, yüzde 30'u benim. Herkes bana 'Çok azimlisin' diyor ama asıl azimli olan eşimdir" ifadelerini kullandı.

Antrenmanlarını disiplinli bir şekilde sürdüren Kemikkıran, hazırlık sürecini şöyle anlattı: "İş çıkışı hazırlıklarımız evde başlıyor. Eşim arabayı kullanıyor ve sandalyemi arka koltuğa yerleştiriyor. Tesis arrive ettiğimizde onu kurup ben de orada ok atmaya başlıyorum. Geçmişimi geride bırakıp yeni hedeflere yöneliyorum. En büyük hayalim İstiklal Marşı’mızın okunacağı 2028 Paralimpik Oyunları'nda şampiyon olmaktır."

‘Büyük Gurur Duydum’

Dilek Sopran Kemikkıran ise eşinin Türkiye şampiyonu olmasından büyük gurur duyduğunu belirtti. Eşinin başarısı sayesinde geleneksel okçuluğa başladığını ifade eden Dilek, "Zorlu süreçler geçirdim, ama sonuç güzel olduğu için o anılar benim için kıymetli. Birbirimize destek olduk, eşimin başarılarının devam edeceğine inanıyorum" şeklinde konuştu.

Dilek Kemikkıran, antrenmanlarda eşine yardımcı olmak için her zaman yanında olduğunu ve hayata karşı olumlu bir mücadele verdiklerini belirtti: "Onun sağlığına kavuşmasını ve tekrar eskisi gibi olmasını bekliyorum."

Kırklareli’nde 12 yıl önce geçirdiği kazada boynu kırılan ve vücudunun büyük bölümü felç kalan Şehit Kemikkıran, eşi Dilek Sopran Kemikkıran’ın desteğiyle sürdürdüğü okçulukta başarıdan başarıya koşuyor.

Kırklareli’nde 12 yıl önce geçirdiği kazada boynu kırılan ve vücudunun büyük bölümü felç kalan Şehit Kemikkıran, eşi Dilek Sopran Kemikkıran’ın desteğiyle sürdürdüğü okçulukta başarıdan başarıya koşuyor.