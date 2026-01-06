Tekirdağ'da hakemin saniyelerle müdahalesi: Futbolcunun dili boğazına kaçtı

Tekirdağ'da hakemin saniyelerle müdahalesiyle futbolcu kurtarıldı

Sahada yürekler ağza geldi; hızlı müdahale büyük tehlikeyi önledi

Olay, Süleymanpaşa ilçesinde 3 Ocak Cumartesi günü meydana geldi. Köy ligi turnuvasında Köseilyas Mahallesi ile Yörücek Mahallesi takımları karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın 15. dakikasında, Yörücekspor forması giyen Erdem Kara, girdiği pozisyonda kafasına aldığı darbe sonrası hareketsiz kaldı. Maçın hakemi Hakan Mutafçı, oyunu durdurarak sağlık görevlisini sahaya davet etti.

Yapılan kontrolde oyuncunun dilinin boğazına kaçtığı belirlendi. Hakem Mutafçı, sağlık görevlisi ve oyuncular, ellerindeki kalem desteğiyle dili dışarı çıkararak Kara’nın nefes almasını sağladı.

İlk müdahalenin ardından 112 sağlık ekipleri olay yerine geldi ve Erdem Kara ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan kontrollerde Kara’nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Sahada yaşanan olayda hakem Hakan Mutafçı'nın soğukkanlı ve hızlı müdahalesi, saniyelerle yarışılan bir durumda büyük bir tehlikenin önüne geçti.

