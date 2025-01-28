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Tekirdağlı Berrak Bekçi'nin Balkan Şampiyonluğu Hedefi

12 yaşındaki judocu Berrak Bekçi, Tekirdağ'da 14 madalya kazanarak Balkan şampiyonluğu hedefliyor.

Yayın Tarihi: 28.01.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 28.01.2025 12:54
Tekirdağlı Berrak Bekçi'nin Balkan Şampiyonluğu Hedefi

Judoda 14 Madalya Kazanan Berrak, Balkan Şampiyonluğu İçin Çalışıyor

Tekirdağ'da judoda 14 madalya kazanan 12 yaşındaki Berrak Bekçi, Balkan şampiyonluğu hedefiyle antrenmanlarına devam ediyor. Ailesinin yönlendirmesiyle 3,5 yıl önce judoya başlayan Bekçi, katıldığı çeşitli ulusal ve uluslararası turnuvalarda 7 altın, 5 gümüş ve 2 bronz madalya elde etti.

Geçtiğimiz yıl Yunanistan'da düzenlenen uluslararası judo turnuvasında altın madalya kazanan Bekçi, azmiyle Balkan şampiyonu olma yolunda ilerliyor.

Hedefleri ve Hayalleri

Berrak Bekçi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, judoyu çok sevdiğini ve antrenmanlara büyük bir keyifle geldiğini aktardı. Katıldığı her turnuvanın kendisine ayrı bir heyecan kattığını belirten Bekçi, "Bu yıl hedefim, dereceye girdiğim turnuvaların yanına Balkan şampiyonluğunu eklemek. En büyük hayalim olimpiyatlarda altın madalya kazanarak, ilk kadın sporcu olmaktır. Dünyada adımı duyurmak ve Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek istiyorum." dedi.

Bekçi'nin Başarıları ve Gelecek Planları

Antrenörü Mehmet Ataklı, Bekçi ile birlikte önemli başarılara imza attıklarını söyledi. Bekçi'nin genç yaşına rağmen dikkat çekici bir sporcu olduğunu vurgulayan Ataklı, "Berrak, başarılı bir sporcu. Hedefimiz Türkiye Şampiyonası'nda madalya kazanmak ve sonrasında milli takımla Balkan Şampiyonası ve uluslararası müsabakalarda iyi dereceler elde etmek. Bekçi'nin olimpiyat madalyası hayalinin mutlaka gerçekleşeceğine inanıyorum." diye ekledi.

Tekirdağ'da judoda 14 madalya kazanan 12 yaşındaki Berrak Bekçi, Balkan şampiyonluğu hedefiyle...

Tekirdağ'da judoda 14 madalya kazanan 12 yaşındaki Berrak Bekçi, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

Tekirdağ'da judoda 14 madalya kazanan 12 yaşındaki Berrak Bekçi, Balkan şampiyonluğu hedefiyle...

Tekirdağ'da judoda 14 madalya kazanan 12 yaşındaki Berrak Bekçi, Balkan şampiyonluğu hedefiyle çalışmalarını sürdürüyor.

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