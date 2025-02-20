Tekirdağlı Taha Adacık, Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldu!

16 yaşındaki Taha Adacık, Tekirdağ'da başladığı kick boksta Türkiye ikinciliği elde ederek milli takım hayalini kuruyor.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 12:54
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 13:05
Tekirdağlı Taha Adacık, Kick Boksta Türkiye İkincisi Oldu!

16 Yaşındaki Taha Adacık, Kick Boksta Türkiye İkincisi!

Tekirdağ'da bir yıl önce kick boksa başlayan Taha Adacık, Türkiye ikinciliği başarısıyla dikkatleri üzerine çekti. 16 yaşındaki genç sporcu, milli forma altında daha büyük başarılara imza atmayı hedefliyor.

Kick Boksta Başarısının Sırrı

Süleymanpaşa ilçesinde yaşayan Taha, annesinin yönlendirmesiyle girdiği kick boksta kendisini geliştirerek Türkiye Okul Sporları Gençler Kick Boks Şampiyonası'nda önemli bir başarı elde etti. Şampiyona, Türkiye'nin dört bir yanından 72 ilden 1200 sporcunun katılımıyla gerçekleşti.

Gümüş Madalya ile Gururlandı

Geçtiğimiz hafta Ordu'da düzenlenen şampiyonada gümüş madalya kazanarak büyük bir başarıya imza atan Taha Adacık, “Kürsüde yer almak gurur verici. Bu şampiyona benim için önemli bir tecrübe oldu.” dedi. Önceki turnuvalarda yaşadığı zorlukları aşarak, nakavt ile kazandığı üç maçın ardından son maçta bir puanla kaybetmenin üzüntüsünü yaşadığını belirtti.

Gelecek Hedefleri

Taha, milli dövizle antrenör Begüm Ermantaş'ın desteğiyle daha büyük başarılara koşmayı planlıyor. “Hedefim milli takıma girerek, Avrupa'da ve dünyada dereceler yapmak.” sözleriyle amacını net bir şekilde ifade etti.

Antrenöründen Destek

Antrenör Begüm Ermantaş, Taha'nın potansiyeline oldukça güvendiğini belirterek, “Taha, çok yetenekli bir sporcu. Dünya ve Avrupa şampiyonalarında daha iyi dereceler görmeyi bekliyoruz.” ifadelerinde bulundu. Taha'nın gelecekte Türkiye'yi uluslararası arenada temsil edeceği umudunu taşıdıklarını da dile getirdi.

Tekirdağ'ın gururu Taha Adacık'ın hikayesi, azim, kararlılık ve yeteneğin birleştiğinde neler başarabileceğinin en güzel örneği oldu.

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı kick boksta Türkiye ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Taha...

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı kick boksta Türkiye ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Taha Adacık, milli forma altında başarılı olmayı hedefliyor. Adacık, antrenmanlarına devam etti.

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı kick boksta Türkiye ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Taha...

Tekirdağ'da bir yıl önce başladığı kick boksta Türkiye ikinciliği elde eden 16 yaşındaki Taha Adacık, milli forma altında başarılı olmayı hedefliyor. Adacık, antrenmanlarına devam etti.

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