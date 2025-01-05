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Teksüt Bandırmaspor 2-3 Manisa FK: Gürsel ve Şapçı'nın Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor, Manisa FK'ya 3-2 yenilerek 18. haftayı geride bıraktı. Teknik direktörlerin maç sonrası değerlendirmeleri önemli mesajlar içerdi.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:21
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:21
Teksüt Bandırmaspor 2-3 Manisa FK: Gürsel ve Şapçı'nın Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor'un Zorlu Maç Sonrası Açıklamaları

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Manisa FK'ya 3-2 mağlup oldu. Maçın ardından basın toplantısında konuşan Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel, ''Gittiğimiz yol kolay bir yol değil, şartlar ne olursa olsun yola devam etmek zorundayız'' dedi.

Gürsel'in Değerlendirmeleri

Gürsel, mağlubiyetten dolayı üzgün olduklarını belirtti. Maça kazanma amacıyla çıktıklarını ifade eden Gürsel, ''Golü bulmamız gereken dakikalarda golü bulduk fakat VAR’dan faul verildi. Sonraki süreçte iyi oynamadığımız bir süre oldu. Bu dönemde yapmamamız gereken hataları yaparak 3 gol yedik. Bunun dışında 70 dakikada iyi oynayan bir Bandırmaspor vardı. Maç 5-3, 6-3 de bitebilirdi; rakibimizden daha fazla pozisyona girdik ama yalnızca ikisini değerlendirebildik. İkinci yarıya çok iyi başladık fakat bugün futbol bizim yanımızda değildi. Arka arkaya 2 gol bulduk, maçı çok istedik ama olmadı. Lig de bunlar var. Diğer maçın hazırlıklarına hemen başlayacağız. Ümitsizliğe kapılmadan, moralimizi bozmadan devam edeceğiz. Her zaman daha güçlenerek, daha fazla isteyerek sonuna kadar devam edeceğiz. Taraftarlarımıza çok teşekkür ediyoruz'' dedi.

Manisa FK'nın Sevinci

Manisa FK Teknik Direktörü Hakan Şapçı, maçı kazandıkları için mutlu olduklarını belirtirken, erken buldukları golle 3-0 öne geçmelerine rağmen zorlandıkları bölümler olduğunu ifade etti. Şapçı, ''Maçın ikinci yarısını büyük bir baskı altında oynadık. Yediğimiz gollerin ardından oyunda kalmakta sorun yaşasak da oyuncularımızın direnci ve mücadeleleriyle güzel bir galibiyet aldık. Galibiyet serimizi 3’e çıkardık ve bu galibiyet hedefimizi yukarılara çıkarmak adına önemliydi. Önümüzdeki maçlarda iç saha avantajımızı kullanarak daha iyi bir konuma gelmek istiyoruz. Manisa’da yeni bir oluşum var, camiamıza hayırlı olsun. Tüm Manisalıları bize destek vermeye davet ediyorum'' şeklinde konuştu.

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