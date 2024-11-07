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Teksüt Bandırmaspor'dan Mustafa Gürsel Açıklamada Bulundu

Mustafa Gürsel, takımın hedeflerini ve Boluspor maçı öncesi analizlerini paylaştı.

Yayın Tarihi: 07.11.2024 12:10
Güncelleme Tarihi: 07.11.2024 13:46
Teksüt Bandırmaspor'dan Mustafa Gürsel Açıklamada Bulundu

Teksüt Bandırmaspor Teknik Direktörü Mustafa Gürsel'in Açıklamaları

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor'un teknik direktörü Mustafa Gürsel, takımın gelişimi üzerine önemli değerlendirmelerde bulundu.

Daha İyi Bir Takım Yaratma Çabası

Gürsel, gazetecilere yaptığı açıklamada, “Hep daha iyiye giden bir takım yaratmak için çaba harcıyoruz.” dedi. Ayrıca, yönetim kurulunun sosyal tesisleri Bandırma’ya yakışır bir şekilde tamamladığını belirtti.

Hedef: İstikrarlı Gelir

“Öncelikli hedefimiz, istikrarlı şekilde hep daha iyiyi yakalamak, iyi futbol oynamak ve oyunumuzu sürekli geliştirmektir.” diyen Gürsel, ligdeki son maçta Adanaspor'u 1-0 yenerek elde ettikleri 3 puanın önemini vurguladı.

Adanaspor Maçı Analizi

Gürsel, “Rakibimiz, maça yeni teknik sorumlu ve affedilen oyuncularıyla büyük motivasyonla çıktı. Çok iyi mücadele ederek 3 puanla dönmeyi başardık. Adanaspor, tüm rakipleri için çok tehlikeli bir takım olacaktır.” dedi.

Boluspor Maçı Hakkında

Bandırma'da pazar günü oynayacakları Boluspor maçının zor geçeceğini belirten Gürsel, “Boluspor da son haftalarda çıkışa geçen bir takım. Bandırma'ya moralli gelecekler. Her maç ve her puan önemli.” vurgusunu yaptı.

Taraftar Desteği

Gürsel, “Biz lige maç maç bakıyoruz. Her maça aynı önemi veriyoruz. Fark edilen ve iyi futbol oynayan bir takım olmak amacındayız. Boluspor maçını da taraftarlarımızın desteğiyle kazanmak istiyoruz. Her maçta yanımızda olan seyircimizin, bu maçta da oyuncularımıza yine destek ve sinerji vereceğine inanıyorum.” diyerek taraftarın önemine dikkat çekti.

Sakatlık Durumu

Mustafa Gürsel, Batuhan’ın tedavisine devam edildiğini ve cezalı veya önemli sakatlığı bulunan başka oyuncularının olmadığını da sözlerine ekledi.

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının...

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına teknik direktörü Mustafa Gürsel (ortada) yönetiminde kulüp tesislerinde devam ediyor.

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının...

Teksüt Bandırmaspor, Trendyol 1. Lig'in 12. haftasında karşılaşacağı Boluspor maçının hazırlıklarına teknik direktörü Mustafa Gürsel (ortada) yönetiminde kulüp tesislerinde devam ediyor.

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