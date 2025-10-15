Tekvando'da Dünya Şampiyonası Geri Sayımı: Türkiye Wuxi'ye Hazır

Tekvando Milli Takımı, 24-30 Ekim'de Çin'in Wuxi kentinde yapılacak 2025 Dünya Şampiyonası'na hazırlıklarını Ankara kampıyla tamamlıyor; ekip 19 Ekim'de yola çıkacak.

Ankara'daki kampla hazırlıklarını sürdüren Tekvando Milli Takımı, 24-30 Ekim tarihlerinde Çin'in Wuxi kentinde düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası öncesi son etap çalışmalarını tamamlıyor. Milli ekip, şampiyonaya katılmak üzere 19 Ekim tarihinde yola çıkacak.

Hazırlıklar ve kamp süreci

Tekvando Milli Takımlar Teknik Sorumlusu Alper Kavcı, kamp döneminin verimli geçtiğini belirtti. Kavcı, ekipte deneyimli sporcuların yanı sıra genç bir jenerasyonun da bulunduğunu, Azerbaycan, İngiltere, Mısır ve Fransa ile gerçekleştirilen ortak kampların takımın performansını yükselttiğini vurguladı.

Alper Kavcı'nın değerlendirmesi

Kavcı, Bakü 2023 Dünya Şampiyonası'ndaki sonuçlara atıfta bulunarak o kadrodan sadece Nafia, Merve ve Hatice'nin mevcut olduğunu söyledi. Genç sporculardan beklentilerinin yüksek olduğunu ifade eden Kavcı, madalya hedeflerini ve Los Angeles 2028 için umutlarını dile getirdi. Ayrıca federasyon başkanı Bahri Tanrıkulu ile Gençlik Spor Bakanlığı'na sağlanan imkanlar nedeniyle teşekkür etti.

Genç sporcuların ilk Dünya Şampiyonası heyecanı

Büyüklerde ilk kez yer alacak Yusuf Badem ve Şevval Çakal, AA muhabirine kamp süreçlerinin verimli geçtiğini ve takımdaki tecrübeli isimlerden ilham aldıklarını açıkladı. 18 yaşındaki Yusuf, 58 kiloda tatamiye çıkacağını ve en büyük hedefinin olimpiyat birinciliği olduğunu söyledi. Şevval ise 62 kiloda şampiyonluk hedefiyle gideceğini belirtti.

Milli takım kadrosu

Erkekler: Furkan Ubeyde Çamoğlu (54 kilo), Yusuf Badem (58 kilo), Ömer Faruk Dayıoğlu (63 kilo), Berkay Erer (68 kilo), Mehmet Kani Polat (74 kilo), Yigithan Kılıç (80 kilo), Orkun Ateşli (87 kilo), Emre Kutalmış Ateşli (+87 kilo)

Kadınlar: Emine Göğebakan (46 kilo), Elif Sude Akgül (49 kilo), Merve Dinçel Kavurat (53 kilo), Hatice Kübra İlgün (57 kilo), Şevval Çakal (62 kilo), İkra Kayır (67 kilo), Sude Yaren Uzunçavdar (73 kilo), Nafia Kuş Aydın (+73 kilo)

Milli tekvandocular, Paris 2024 Olimpiyatları'ndan sonraki en önemli sınavını Çin'de düzenlenecek 2025 Dünya Şampiyonası'nda verecek. Milli tekvandocular, şampiyona için Ankara'da yaptıkları hazırlıklarında sona yaklaştı.

