Tepecikspor, BAL'de İznikspor'u 3-1 Yenerek Zirve Takibini Sürdürdü

Tepecikspor, BAL ilk yarısının kapanış maçında İznikspor'u 3-1 mağlup ederek devreyi galibiyetle kapattı; Serdar Keskin iki golle öne çıktı.

Yayın Tarihi: 04.01.2026 22:34
Güncelleme Tarihi: 04.01.2026 22:34
Maçın özeti

Tepecikspor, Bölgesel Amatör Lig (BAL) ilk yarısının son haftasında Tavşanlı Ada Stadı'nda konuk ettiği İznikspor'u 3-1 yenerek devreyi moralli kapadı. Ev sahibi ekip, aldığı galibiyetle liderle arasındaki puan farkını korudu.

Goller ve kritik anlar

Maça taraftar desteğiyle hızlı başlayan Tepecikspor, aradığı golü erken buldu. Mücadelenin 9. dakikasında sahneye çıkan Serdar Keskin, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. İlk yarıda başka gol sesi çıkmayınca ekip soyunma odasına üstün girdi.

İkinci yarıya etkili başlayan Tavşanlı temsilcisi, farkı kısa sürede açtı. 47. dakikada kazanılan kornerde iyi yükselen Tolga Akyüz, kafa vuruşuyla skoru 2-0 yaptı. Sadece iki dakika sonra, 49. dakikada Serdar Keskin kendisinin ikinci, takımının üçüncü golünü kaydederek tribünleri coşturdu: 3-0.

Konuk ekip İznikspor, farkı azaltmak için baskı kurdu ve 83. dakikada kazandığı serbest vuruşta topun başına geçen İsmail Şahin, şık bir vuruşla skoru belirleyen golü attı: 3-1.

Gerginlik ve kararlar

Her iki yarıda ceza sahası içindeki ikili mücadeleler gerginlik yarattı. İznikspor cephesi, penaltı beklediği pozisyonlarda hakemin devam kararı vermesi üzerine yoğun itirazlarda bulundu. İtirazlarını sürdüren İznikspor Teknik Direktörü, hakem tarafından kırmızı kart ile saha dışına gönderildi.

Sonuç

Bu sonuçla Tepecikspor, ilk devreyi galibiyetle kapatırken şampiyonluk yarışında lideri yakından takip etmeye devam etti.

