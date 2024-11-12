Terminal Kadıköy, Fenerbahçe Beko'nun Yeni Forma Sponsoru Oldu

Fenerbahçe Beko'ya Yeni Destek

Terminal Kadıköy, Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın forma sırt numara altı sponsoru oldu. Anlaşmanın imza töreni, Ülker Stadı'nda gerçekleştirildi. Törene Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu ve Terminal Kadıköy Yönetim Kurulu Başkanı Pelin Akın Özalp katıldı.

Teselli ve Teşekkür

Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Burak Çağlan Kızılhan, Akfen Holding'in, basketbol altyapı ve Fenerbahçe Basketbol Müzesi’ne verdiği desteği vurguladı. Kızılhan, "2024-2025 sezonunda forma sırt numara altında Terminal Kadıköy ismi yer alacak. Bu iş birliğinin her iki taraf için de hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

Şampiyonluk Hedefleri

Fenerbahçe Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Sertaç Komsuoğlu, "Türk basketbolunun lokomotifi olarak yola devam ediyoruz. Tüm branşlarda şampiyonluk hedefiyle ilerliyoruz," diye belirtti. Ayrıca takımın sezon sonuna kadar Bayern Münih'te forma giyecek olan Onuralp Bitim’i de tanıttı.

Taraftar Desteği

Komsuoğlu, "En büyük teşekkürü taraftarlarımız hak ediyor. Bu akşamki maç için biletler tükendi. Avrupa'daki tüm Salonlarda bize destek veren taraftarlarımıza teşekkür ederiz," diye ekledi.

Terminal Kadıköy'den Beklentiler

Pelin Akın Özalp, "Terminal Kadıköy olarak Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı'nın sponsoru olmaktan gurur duyuyoruz. Bu sponsorluk, kültür ve sporu bir araya getirecek," ifadelerini kullandı.

Törende, hediye ve forma takdimi yapıldı, ardından toplu fotoğraf çekimi ile toplantı sona erdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.