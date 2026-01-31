TFF 3. Lig 19. Hafta: Pazarspor 0-0 Sebat Gençlikspor

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Pazarspor ile Sebat Gençlikspor golsüz berabere kaldı; Mert Özyıldırım 39. dakikada kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:35
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:35
TFF 3. Lig 19. Hafta: Pazarspor 0-0 Sebat Gençlikspor

TFF 3. Lig 3. Grup 19. Hafta: Pazarspor 0-0 Sebat Gençlikspor

Pazarspor 0 - 0 Sebat Gençlikspor — TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Pazarspor, sahasında konuk ettiği Sebat Gençlikspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın Detayları

Her iki takım da gol bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşmada Pazarspor'tan Mert Özyıldırım (dk. 39) kırmızı kart gördü.

Pazarspor 11'i

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Aykut Civelek, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Mert Özyıldırım, Cengiz Özuslu (Mehmet Can Davarcıoğlu dk.43), Ahmet Taşdemir (İbrahim Metin dk.72), Ali Alperen Çelik, Musa Orak (Serhat Hazır dk.82)

Sebat Gençlikspor 11'i

Sebat Gençlikspor: Ahmet Daş, Halil Duman, Ahmet Arda Tuzcu, Furkan Şan, Onur Seis (Berat Can Sebat dk.83), Rahmi Salih Kaya, Talha Özcan (Oğuzhan Özleşen dk.46), Veysel Sönmezsoy, Zekeriya Bulut (Samet Bulut dk.46), Sefa Küpeli, Harun Özcan

Kırmızı kart: Mert Özyıldırım (dk. 39) (Pazarspor)

Sarı kart: Ahmet Taşpınar (Pazarspor)

TFF 3. LİG 3. GRUP 19. HAFTADA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SEBAT GENÇLİKSPOR İLE 0-0...

TFF 3. LİG 3. GRUP 19. HAFTADA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SEBAT GENÇLİKSPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI.

TFF 3. LİG 3. GRUP 19. HAFTADA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SEBAT GENÇLİKSPOR İLE 0-0...

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

İLGİLİ HABERLER

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Serkan Özbalta: Önümüzde 15 Hafta ve Çok Sayıda Final Maçı Var
2
Iğdır FK 0-0 Manisa FK — Koçak: Maçın hakkı 3 puandı
3
Trendyol 1. Lig 23. Hafta: Iğdır FK 0-0 Manisa FK
4
Ümit İnal: Sarıyer, Erzurumspor FK'ye 4-0 Mağlup
5
Osman Aşkın Bak, Iğdır'ın Yeni 6 Bin Kapasiteli Stadyumunu Açtı
6
TFF 3. Lig: Erciyes 38 FK 0-1 Karaköprü Belediyespor
7
SNX Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası Rize'de başladı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları