TFF 3. Lig 19. Hafta: Pazarspor 0-0 Sebat Gençlikspor

TFF 3. Lig 3. Grup 19. Hafta: Pazarspor 0-0 Sebat Gençlikspor

Pazarspor 0 - 0 Sebat Gençlikspor — TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftasında Pazarspor, sahasında konuk ettiği Sebat Gençlikspor ile golsüz berabere kaldı.

Maçın Detayları

Her iki takım da gol bulamayınca mücadele 0-0 sona erdi. Karşılaşmada Pazarspor'tan Mert Özyıldırım (dk. 39) kırmızı kart gördü.

Pazarspor 11'i

Pazarspor: Ahmet Çağrı Güney, Bekir Mustafa Meral, Aykut Civelek, Emre Akgün, Eren Türkkal, Erhan Şengül, Mert Özyıldırım, Cengiz Özuslu (Mehmet Can Davarcıoğlu dk.43), Ahmet Taşdemir (İbrahim Metin dk.72), Ali Alperen Çelik, Musa Orak (Serhat Hazır dk.82)

Sebat Gençlikspor 11'i

Sebat Gençlikspor: Ahmet Daş, Halil Duman, Ahmet Arda Tuzcu, Furkan Şan, Onur Seis (Berat Can Sebat dk.83), Rahmi Salih Kaya, Talha Özcan (Oğuzhan Özleşen dk.46), Veysel Sönmezsoy, Zekeriya Bulut (Samet Bulut dk.46), Sefa Küpeli, Harun Özcan

Kırmızı kart: Mert Özyıldırım (dk. 39) (Pazarspor)

Sarı kart: Ahmet Taşpınar (Pazarspor)

TFF 3. LİG 3. GRUP 19. HAFTADA PAZARSPOR, SAHASINDA KARŞILAŞTIĞI SEBAT GENÇLİKSPOR İLE 0-0 BERABERE KALDI.