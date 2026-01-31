TFF 3. Lig: Zonguldakspor 3-0 Karabük İdmanyurduspor

TFF 3. Lig 3. Grup 19. haftada Zonguldakspor, Karaelmas Kemal Köksal'da Karabük İdmanyurduspor'u 3-0 mağlup etti.

Yayın Tarihi: 31.01.2026 15:47
Güncelleme Tarihi: 31.01.2026 15:47
Maç Bilgileri

Stat: Karaelmas Kemal Köksal

Hakemler: Mehmet Terece, Şükrü Çavcı, Kenan Gende

Kadrolar

Zonguldakspor: Enes Kalyoncu, Özkan Zileli, Ali Barak, Rıdvan Özdemir (Sabahattin Emir Boz dk. 90), Serhat Baştan, Leyis Alzin (Melih Mert Kaya dk. 90), Adem Ali Barkın (Yusuf Kulakoğlu dk. 90), Özcan Yaşar (Yiğit Kotan dk. 66), Umut Ayar, Miraç Furkan Türközü (Berkay Ekici dk. 66), Fadıl Kocaoğlu

Karabük İdmanyurduspor: Haktan Şentürk, Osman Boz (Emirhan Balarısı dk. 62), Rüzgar Eser Bostan (Mevlüt Han Ekelik dk. 88), Caner Can Kaya (Berkcan Cengiz dk. 46), Mustafa Can Birol, Göksu Mutlu, Seyit Ali Kahya, Muhammed Emin Temel (Samet Balkaya dk. 46), Yakup Ramazan Zorlu, Muhammed Kocatürk, Ömer Çetiner

Goller ve Kartlar

Goller: Miraç Furkan Türközü (dk. 3), Rüzgar Esen Bostan (dk. 16 k.k.), Melih Mert Kaya (dk. 90) (Zonguldakspor)

Sarı kartlar: Fadıl Kocaoğlu (Zonguldakspor), Samet Balkaya (Karabük İdmanyurduspor)

Yazar
EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları