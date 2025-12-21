TFF 3. Lig: Çayelispor 0-0 Fatsa Belediyespor
TFF 3. Lig’in 15. haftasında Çayelispor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma golsüz sonuçlandı.
Maç Özeti
Her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; pozisyon üretmelerine rağmen gol bulamadılar. Mücadele boyunca savunmalar öne çıktı ve skor değişmedi.
Hakemler
Hakemler: Onur Bingöl, Şükrü Mert, Anıl Gökberk Sarı
Çayelispor Kadrosu
Çayelispor: Burak Diker, Ali Karnapoğlu, Habil Özbakır, Ali Kemal Aslankaya, Muhammed Emin Balcılar, Nevres Demir, Serdar Yıldırım, Enes Çakır (Efecan Mirzaoğlu dk. 67), Cömert Ağa Öcal, Musa Eren Karakaş, Muhammet Ali Demir (Ahmet Can Ersoy dk. 79)
Fatsa Belediyespor Kadrosu
Fatsa Belediyespor: Mustafa Gürbüz, Furkan Uludaş, Mustafa Emre Can, Kadircan Bilikli, Oruç Yılmaz, Erdem Çalık, Rıdvan Koçak (Kayra Elmali dk. 58), Alp Huy, Muhammed Said Sipahiler, Arda Hasan Öğretir (Emrullah Kulbak dk. 69), Emircan Alturan
Sarı Kartlar
Sarı kartlar: Burak Diker (Çayelispor), Emrullah Kulbak (Fatsa Belediyespor)
