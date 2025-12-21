TFF 3. Lig: Çayelispor 0-0 Fatsa Belediyespor

TFF 3. Lig’in 15. haftasında Çayelispor, sahasında Fatsa Belediyespor ile 0-0 berabere kaldı. Karşılaşma golsüz sonuçlandı.

Maç Özeti

Her iki takım da kontrollü bir oyun sergiledi; pozisyon üretmelerine rağmen gol bulamadılar. Mücadele boyunca savunmalar öne çıktı ve skor değişmedi.

Hakemler

Hakemler: Onur Bingöl, Şükrü Mert, Anıl Gökberk Sarı

Çayelispor Kadrosu

Çayelispor: Burak Diker, Ali Karnapoğlu, Habil Özbakır, Ali Kemal Aslankaya, Muhammed Emin Balcılar, Nevres Demir, Serdar Yıldırım, Enes Çakır (Efecan Mirzaoğlu dk. 67), Cömert Ağa Öcal, Musa Eren Karakaş, Muhammet Ali Demir (Ahmet Can Ersoy dk. 79)

Fatsa Belediyespor Kadrosu

Fatsa Belediyespor: Mustafa Gürbüz, Furkan Uludaş, Mustafa Emre Can, Kadircan Bilikli, Oruç Yılmaz, Erdem Çalık, Rıdvan Koçak (Kayra Elmali dk. 58), Alp Huy, Muhammed Said Sipahiler, Arda Hasan Öğretir (Emrullah Kulbak dk. 69), Emircan Alturan

Sarı Kartlar

Sarı kartlar: Burak Diker (Çayelispor), Emrullah Kulbak (Fatsa Belediyespor)

