TFF 3. Lig: Karabük İdmanyurduspor 1-0 Düzcespor

Karabük İdmanyurduspor, TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında Dr. Necmettin Şeyhoğlu'nda Düzcespor'u Yakup Ramazan Zorlu'nun golüyle 1-0 yendi; Emircan Bayrakdar kırmızı kart gördü.

Yayın Tarihi: 25.01.2026 18:59
Güncelleme Tarihi: 25.01.2026 18:59
Karabük İdmanyurduspor 1-0 Düzcespor — TFF 3. Lig 3. Grup 18. haftasında Karabük İdmanyurduspor, evinde Düzcespor'u mağlup etti.

Stat: Dr. Necmettin Şeyhoğlu
Hakemler: Murat Kasap, Uğur Başdaş, Musa Çetindemir

Gol: Yakup Ramazan Zorlu (dk. 56) (Karabük İdmanyurduspor)

Kırmızı kart: Emircan Bayrakdar (dk. 61) (Düzcespor)

Sarı kartlar: Mustafa Can Birol, Kaan Erdoğan, Ömer Çetiner, Emirhan Balarısı, Haktan Şentürk (Karabük İdman Yurdu), Mustafa Kahraman, Enescan Özdemir, Mehmet Refik Can (Düzcespor)

Kadrolar

Karabük İdmanyurduspor: Haktan Şentürk, Göksu Mutlu, Osman Boz (Emin Balarısı dk. 72), Seyit Ali Kahya, Muhammed Semih Kocatürk, Ömer Çetiner, Yakup Ramazan Zorlu (Berkcan Cengiz dk. 76), Samet Balkaya, Caner Can Kaya (Mustafa Yılmaz dk. 83), Mustafa Can Birol, Kaan Erdoğan (Muhammed Emin Temel dk. 72)

Düzcespor: Yunus Emre Genç, Mustafa Kahraman (İsa Nalbant dk. 70), Enescan Özdemir (Yusuf Enes Coşkun dk. 46), Ufuk Birdal, Emre Turan, Mehmet Refik Can, Embiya Ayyıldız, Abdulcebrail Akbulut, Abdurrahman Ayhanoğlu, Sefa Emin Çalık, Emircan Bayrakdar

EDİTÖR

Emre Karadeniz

5 yıllık deneyimli. Anadolu kulüpleri, basketbol ve voleybol liglerini yakından takip eder. İstatistik okuma ve maç verilerini habere dönüştürme konusunda uzmandır.

