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TFF Amatör İşler Kurulu Başkan ve Üyeleri Belirlendi

TFF'nin Amatör İşler Kurulu'nda Selçuk Azeri başkanlık görevine getirildi. Üyeler de açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 22:20
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 22:20
TFF Amatör İşler Kurulu Başkan ve Üyeleri Belirlendi

TFF Amatör İşler Kurulu'nda Yeni Dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yapılan yeni yapılandırmalara devam ediyor. Bu çerçevede, Amatör İşler Kurulunun başkanlığına Selçuk Azeri atandı.

Yeni Başkan ve Üyeler Açıklandı

TFF'den yapılan duyuruyla, Amatör İşler Kurulu'nun yeni üyeleri de belirlendi. Kurulun üyeleri şunlardır:

  • Yetkin Karakaş
  • Murat Kandazoğlu
  • Recep Ali Er
  • Bayram Yüksel
  • Ahmet Kurşun
  • Murat Aydın
  • Mehmet Top
  • Fikret Sivri
  • Mithat Ertaş
  • Mustafa Mete Ertan
  • Mustafa Sinan Işık
  • Murat Cengiz
  • Osman Kılıç
  • Özgür Subaşı
  • Abdulkadir Gözegir
  • Zeki Kurt
  • Ufuk Tatar
  • Remzi Dayan
  • Feyyaz Ceşen
  • Sadri Atam
  • Ekrem Karaoğlan
  • Efkan Muhtar
  • Cemalettin Metin
  • Kemal Demir
  • Ersan Karamehmetoğlu
  • Erol Timur
  • Adem Keloğlu
  • Hasan Özbulut
  • Zeki Ekici
  • Yaşar Zımba
  • Ahmet Bozan
  • Firuz Erdil
  • Cavit Kılıç
  • Mutlu İnan
  • Mahmut Akyol
  • Sadettin Dağ
  • Kemal Türkkan
  • Metin Bulut
  • Hasan Başdemir
  • Selahattin Çodur
  • Ayhan Özhan
  • Abdülhalik Görün
  • Mustafa Gür
  • Sezai Işkın
  • Metin Mengüç
  • Ahmet Muhtar Akıncı
  • Emin Turan
  • Bayram Gölcük
  • Kaan Avcı
  • Murat Okçu
  • Hayati Yolcu
  • Fatih Gülgönül
  • Muzaffer Karameşe
  • Salih Yılmaz
  • Tansu Acabey
  • Fatih Çakmak
  • Volkan Çakmak
  • Ferhat Arıcı

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