TFF Amatör İşler Kurulu Başkan ve Üyeleri Belirlendi

TFF Amatör İşler Kurulu'nda Yeni Dönem

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) İbrahim Hacıosmanoğlu başkanlığında yapılan yeni yapılandırmalara devam ediyor. Bu çerçevede, Amatör İşler Kurulunun başkanlığına Selçuk Azeri atandı.

Yeni Başkan ve Üyeler Açıklandı

TFF'den yapılan duyuruyla, Amatör İşler Kurulu'nun yeni üyeleri de belirlendi. Kurulun üyeleri şunlardır: