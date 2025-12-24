DOLAR
Gürsu'da Sporculara Ödül Yağmuru: 2024-2025 Başarıları Kutlandı

Gürsu Belediyesi, 2024-2025 sezonunda belediye destekli sporcuların karate, güreş ve badminton dallarındaki başarılarını törenle ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 24.12.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 24.12.2025 17:20
Törenle başarılar taçlandırıldı

Gürsu Belediyesi, spora ve sporcuya verdiği desteği yeni başarılarla taçlandırdı. Gençlik ve Spor Bakanlığı ve İlçe Müdürlüğü koordinasyonunda düzenlenen tören, belediyenin desteklediği sporcuların 2024-2025 dönemindeki kazandığı başarıları kutlamak amacıyla gerçekleştirildi.

Gürsu Spor Fabrikası’nda eğitimlerini alan çocuk ve genç sporcular, 2024-2025 sezonunda üç farklı branşta sayısız ödül ve kupayı Gürsu’ya getirdi. Karate, güreş ve badminton dallarında farklı yaş ve kategorilerde mücadele eden sporcular törenin onur konukları oldu.

Belediye tarafından sunulan destekler arasında ücretsiz servis desteği, müsabakalarda yemek ve araç desteği, Gürsu Spor Fabrikası’nda profesyonel hocalarla antrenman desteği ve spor malzemesi desteği bulunuyor. Bu imkanlar, sporcuların ulusal ve uluslararası arenada başarı göstermesine katkı sağlıyor.

Törende sporcuları tek tek kutlayan Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, sporculara hediyelerini takdim etti. Işık, tören sırasında şunları söyledi: "Sporcu kenti Gürsu’dan ülkemize daha çok başarılı sporcu yetiştirmek için var gücümüzle çalışıyoruz".

Gürsu Belediyesi'nin spora yönelik destekleri, ilçenin spor kimliğini güçlendirmeye ve genç yetenekleri ulusal sahaya taşımaya devam ediyor.

