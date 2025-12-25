DOLAR
Melikgazi Kayseri 91-72 Dardanel Çanakkale Belediyespor

Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nde Melikgazi Kayseri, Dardanel Çanakkale Belediyespor'u 91-72 mağlup etti; İdil Türk 17 sayıyla takımının en skoreriydi.

Yayın Tarihi: 25.12.2025 00:43
Güncelleme Tarihi: 25.12.2025 00:43
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Dardanel Çanakkale Belediyespor’u 91-72’lik skorla mağlup etti.

Maç Detayları

Salon: Kadir Has Spor Salonu

Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Hasan Ok, İsmail Bayram

En skorer: İdil Türk (17 sayı)

Kadrolar ve Sayılar

Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Kunek 16, Crystal Dangerfield 8, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 4, Merve Arı 3, Merve Aygül 10, İdil Türk 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Charli Collier 13, Feray Dalkılıç 5

Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 10, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 14, Elif Emirtekin 4, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 23, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 3, Dilasu Engin

Periyotlar

1. Periyot: 22-18 (Melikgazi Kayseri lehine)

Devre: 49-31 (Melikgazi Kayseri lehine)

3. Periyot: 68-50 (Melikgazi Kayseri lehine)

Yazar
EDİTÖR

Volkan Şen

5 yıllık spor basını tecrübesi. Dört büyüklerin transfer haberleri, federasyon kararları ve maç sonu analizlerinde otorite kabul edilir.

