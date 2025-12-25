Melikgazi Kayseri 91-72 Dardanel Çanakkale Belediyespor
Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi 12. haftasında Melikgazi Kayseri Basketbol, sahasında ağırladığı Dardanel Çanakkale Belediyespor’u 91-72’lik skorla mağlup etti.
Maç Detayları
Salon: Kadir Has Spor Salonu
Hakemler: Ahmet Murat Arıkanlı, Hasan Ok, İsmail Bayram
En skorer: İdil Türk (17 sayı)
Kadrolar ve Sayılar
Melikgazi Kayseri Basketbol: Alice Kunek 16, Crystal Dangerfield 8, Brooque Williams 15, Doğa Adıcan 4, Merve Arı 3, Merve Aygül 10, İdil Türk 17, Cansu Çolakoğlu, Özge Bilgin, Charli Collier 13, Feray Dalkılıç 5
Dardanel Çanakkale Belediyespor: Meryem Gültekin 10, Reyyan Yiğit, Saliha Mandıracı 14, Elif Emirtekin 4, Dilara Tongar 5, Simge Tokmak 9, Başak Altunbey 23, Nisa Yalçın 4, Sıla Kaya 3, Dilasu Engin
Periyotlar
1. Periyot: 22-18 (Melikgazi Kayseri lehine)
Devre: 49-31 (Melikgazi Kayseri lehine)
3. Periyot: 68-50 (Melikgazi Kayseri lehine)
