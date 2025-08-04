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TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 1461 Trabzon'u Ziyaret Etti

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü ziyaret ederek, futbol camiasında yeni sezon öncesi başarı dileğinde bulundu.

Yayın Tarihi: 04.08.2025 20:32
Güncelleme Tarihi: 04.08.2025 20:32
TFF Başkanı Hacıosmanoğlu 1461 Trabzon'u Ziyaret Etti

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Hacıosmanoğlu, Hekimoğlu Döküm Spor Tesisleri'nde Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ile bir araya geldi. Ziyarette Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ve kulüp yönetim kurulu üyeleri de yer aldı.

Bir süre antrenmanı izleyen Hacıosmanoğlu, teknik heyet ve futbolculara yeni sezon öncesi başarı diledi. Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu'na ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Türk futbolu ve alt ligler hakkında görüş alışverişinde bulunduk" ifadesini kullandı.

Ziyaretin anısına Hekimoğlu, Hacıosmanoğlu ve oğlu Eren Hacıosmanoğlu'na üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı formaları hediye etti. Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu ise Hacıosmanoğlu'na şilt takdim etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Nesine 2. Lig...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti. Ziyaretin anısına Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu (sol 2), Hacıosmanoğlu ve oğlu Eren Hacıosmanoğlu'na (sağ 2) üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı formaları hediye etti. Ziyarette Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu (sağda) da yer aldı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Nesine 2. Lig...

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (solda), Nesine 2. Lig takımlarından 1461 Trabzon Futbol Kulübünü ziyaret etti. Ziyaretin anısına Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu (sol 2), Hacıosmanoğlu ve oğlu Eren Hacıosmanoğlu'na (sağ 2) üzerinde isimlerinin yazılı olduğu 61 numaralı formaları hediye etti. Ziyarette Türkiye Boks Federasyonu Başkanı Suat Hekimoğlu (sağda) da yer aldı.

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