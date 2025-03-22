TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Macaristan Büyükelçisi Ekşioğlu'na Sıcak Ziyaret

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'ndan Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'na Ziyaret

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanş maçı için bulunduğu Budapeşte'de önemli bir ziyarette bulundu. Hacıosmanoğlu, Türkiye'nin Macaristan Büyükelçisi Gülşen Karanis Ekşioğlu'nu ziyaret etti.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, büyükelçilik konutundaki bu ziyarette, Büyükelçi Ekşioğlu'nun eşi Ekrem Ekşioğlu ve Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu'nun eşi Hatice Hacıosmanoğlu da yer aldı. Görüşme sırasında, Başkan Hacıosmanoğlu, Büyükelçi Ekşioğlu'na A Milli Takım forması hediye ederek, Türk futboluna olan desteğini gösterdi.