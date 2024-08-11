TFF Başkanı Hacıosmanoğlu Sivasspor'u Ziyaret Etti

TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübü'ne Ziyaret Gerçekleştirdi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Sivasspor Kulübü'nü ziyaret ederek önemli görüşmelerde bulundu.

Ziyaret Detayları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Trendyol Süper Lig açılış maçı için Net Global Sivasspor-Trabzonspor karşılaşmasını izlemek üzere kente gelen Hacıosmanoğlu, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz ile birlikte Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken ile bir araya geldi.

Eken ve Sivasspor yönetimiyle kısa bir süre sohbet eden Hacıosmanoğlu ve Otyakmaz, yeni sezonun Türk futboluna hayırlı olmasını temenni etti.

Teknik Direktörden Hediye

Ziyaret sırasında Sivasspor Teknik Direktörü Bülent Uygun, Hacıosmanoğlu’na kendi kaleme aldığı kitabını hediye etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (önde sol 4), Sivasspor Kulübünü ziyaret etti. Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (önde sol 5) ve yönetimiyle bir araya gelen Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz (önde sağ 3) eşlik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (önde sol 4), Sivasspor Kulübünü ziyaret etti. Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (önde sol 5) ve yönetimiyle bir araya gelen Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz (önde sağ 3) eşlik etti.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu (önde sol 4), Sivasspor Kulübünü ziyaret etti. Sivasspor Kulübü Başkanı Bahattin Eken (önde sol 5) ve yönetimiyle bir araya gelen Hacıosmanoğlu'na, TFF Başkanvekili Mecnun Otyakmaz (önde sağ 3) eşlik etti.