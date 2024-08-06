TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Dış İlişkiler Kurulu ile Toplantı Gerçekleştirdi

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu Dış İlişkiler Kurulu ile Toplantıda Bir Araya Geldi

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, yeni sezon başlangıcı öncesinde TFF Dış İlişkiler Kurulu ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantı, Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yapıldı.

Toplantıya Katılan İsimler

Açıklamaya göre, toplantıya Hacıosmanoğlu'nun yanı sıra TFF 1. Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz, 2. Başkan Vekili Fuat Göktaş, Genel Sekreter Abdullah Ayaz ve Dış İlişkiler Kurulu Başkanı Mehmet Emin Birpınar ile diğer üyeleri katıldı.

İbrahim Hacıosmanoğlu’nun Açıklamaları

Toplantıda konuşma yapan Hacıosmanoğlu, Türk futbolunun marka değerine katkı sağlayacak çalışmalara odaklandıklarını belirtti. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile gerçekleştirdikleri görüşmeye de değinen Hacıosmanoğlu, Infantino’nun Türkiye’nin bölgedeki potansiyelini övdüğünü aktardı. Hacıosmanoğlu, "Kendisine FIFA'nın İstanbul'da merkez açması gerektiğini ifade ettik. İstanbul'da bir merkez açıldığında, bölge ülkeleri buraya akın edecek, bunun sonucunda FIFA Başkanı da İstanbul'da daha fazla zaman geçirecektir," ifadelerini kullandı.

Dış İlişkiler Kurulu’nun Rolü

Dış İlişkiler Kurulu'nun dünya futboluna yön verme amacı taşıdığını vurgulayan Hacıosmanoğlu, "Bu kurula başkanlık eden Mehmet Emin Birpınar, kendini kanıtlamış biri. Onun liderliğinde başarılı bir dönem geçireceğimize inanıyorum. Hep birlikte yapacağımız uluslararası çalışmalarla, FIFA ve UEFA yönetimlerinde etkili bir konuma gelmeyi hedefliyoruz," dedi.

Gelecek Planları

Balkanlar, Orta Asya ve Afrika'nın çeşitli federasyonları ile temas kuracaklarını belirten Hacıosmanoğlu, bu sürecin Türk futbolu için önemli fırsatlar sunacağına inandığını ifade etti. Toplantıda yapılan değerlendirmeler ve planlar ile TFF Dış İlişkiler Kurulu, dünya futbolu üzerinde etkili bir şekilde söz sahibi olmayı amaçlıyor.