TFF başkanlık seçimleri için ilk başkan adayı o isim oldu

Süper Lig Kulüplerinin erken seçim çağrısı yaptığı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 18 Temmuz’da başkanlık seçimi yapmayı planlıyor. Öte yandan kulüpler, seçimlerin daha da erkene çekilmesini talep ediyor. Seçiminin tarihi konusunda tartışma devam ederken, başkanlık için aday olan ilk isim Servet Yardımcı oldu.







İlk kez 2008 yılında Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu’na giren Servet Yardımcı, TFF’de Başkan Vekilliği görevi de yaptı. Ayrıca Yardımcı, TFF'nin FIFA ve UEFA ile ilişkilerini de yürütmekte olan isim.