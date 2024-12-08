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TFF'den Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığıyla İlgili Açıklama

TFF, Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz'ın sakatlandığı pozisyonu inceleyecek. Disiplin cezaları uygulanacak.

Yayın Tarihi: 08.12.2024 20:08
Güncelleme Tarihi: 08.12.2024 20:08
TFF'den Barış Alper Yılmaz'ın Sakatlığıyla İlgili Açıklama

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaraylı futbolcu Barış Alper Yılmaz'ın Süper Lig'de Net Global Sivasspor ile oynanan maçta gerçekleşen sakatlığına dair resmi bir açıklama yaptı.

TFF'nin internet sitesinden yayımlanan mesajda, "Bugün oynanan Net Global Sivasspor - Galatasaray karşılaşmasında, Galatasaray Spor Kulübü'nün ve A Milli Takımı'nın değerli oyuncusu Barış Alper Yılmaz'ın, sportmenlik dışı bir müdahale sonucu sakatlığa maruz kalması nedeniyle büyük üzüntü duyuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak, bu üzücü olayın detaylı bir şekilde inceleneceğini ve sorumluların gerekli disiplin cezalarına çarptırılması için tüm çabayı göstereceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız. Türk futbolunun bir parçası olan her oyuncunun sağlığı ve güvenliği, bizim için en öncelikli konudur." denildi.

Galatasaray'ın 3-2'lik galibiyetiyle sonuçlanan maçın son dakikalarında Rey Manaj'ın müdahalesiyle sakatlanan Barış Alper Yılmaz, sedyeyle oyun alanını terk etmişti.

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