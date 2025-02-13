TFF'den Fethi Heper İçin Başsağlığı Mesajı

TFF'den Başsağlığı Mesajı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 81 yaşında hayata veda eden eski milli futbolcu ve TFF yönetim kurulunun eski üyesi Fethi Heper için resmi bir başsağlığı mesajı yayımladı.

Fethi Heper'in Anısı Yaşayacak

TFF'den yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takım'ımızın eski oyuncusu ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetim kurulu eski üyesi Fethi Heper'in vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Fethi Heper'e Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Eskişehirspor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.