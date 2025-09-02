DOLAR
41,15 -0,04%
EURO
47,93 0,61%
ALTIN
4.668,29 -1,55%
BITCOIN
4.551.223,55 -1,7%

TFF'den PFDK Hamlesi: Süper Lig'den 8 Kulüp Sevk Edildi

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'den 8 kulübü 4. hafta ihlalleri nedeniyle PFDK'ye sevk etti; 1. Lig'den 11 klubun sevki de açıklandı.

Yayın Tarihi: 02.09.2025 20:17
Güncelleme Tarihi: 02.09.2025 20:17
TFF'den PFDK Hamlesi: Süper Lig'den 8 Kulüp Sevk Edildi

TFF'den PFDK Sevkleri: Süper Lig'de 8 Kulüp Disiplin Kurulunda

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ligin 4. hafta kapsamında tespit edilen ihlaller nedeniyle 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderdi.

Galatasaray ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor ve Samsunspor hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları, TÜMOSAN Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması, Kocaelispor ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.

1. Lig Sevkleri

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den de toplam 11 kulübü farklı ihlaller nedeniyle disipline sevk etti.

Eminevim Ümraniyespor saha olayları, Arca Çorum FK çirkin ve kötü tezahürat, Amed Sportif Faaliyetler merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kurula gönderildi.

SMS Grup Sarıyer ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi SMS Grup Sarıyer çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Erzurumspor FK ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. SMS Grup Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız hakaret sebebiyle tedbirli, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve kulüp görevlisi Aykut Bozoğlu ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

İmaj Altyapı Vanspor Başkanı Erol Temel talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket, kulüp idarecisi Gökhan Hanoğlu talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi nedeniyle tedbirli, kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi ve antrenör Ege Parlak ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Sakaryaspor çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile usulsüz seyirci alınması nedeniyle; kulüp idarecisi İsmail Yıldız ise talimatlara aykırı hareketten tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Manisa FK idarecisi Emre Barış Yıldız, Alagöz Holding Iğdır FK idarecisi Onur Girdap ve Atko Grup Pendikspor görevlisi Ali İlhan Sunar talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

Son olarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü çirkin ve kötü tezahürat, kulüp görevlisi Yusuf Güçlü ise hakaret sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

İLGİLİ HABERLER

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaelispor, Oğulcan Çağlayan'ın Çorum FK'ye transferinde prensip anlaşması
2
EuroBasket 2025'te Türkiye-Sırbistan maçı: Sertaç Şanlı'dan net mesaj
3
TFF'den PFDK Hamlesi: Süper Lig'den 8 Kulüp Sevk Edildi
4
Gloria Pre-Season Games 2025: Türk Telekom 82-79 Zenit
5
Galatasaray, Uğurcan Çakır ile 5 yıllık sözleşme imzaladı
6
Trabzonspor Kadın Takımı'nın Yeni Teknik Direktörü: Hatice Bahar Özgüvenç
7
Galatasaray, Enes Emre Büyük ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Yapı Kredi'den konut kredisinde tarihi fırsat: Yüzde 1,69'dan başlıyor

Hatay'da 29 Vakıf Mülkü Kiraya Verilecek: Yıllık 500 Bin TL Gelir Hedefi

TBB Ankara'da KPSS'li Memur Alımı: 4 Kadro İçin Başvurular Başlıyor

Eylül 2025'te Emekli Promosyonu: Bankalar 25.000 TL'ye Kadar Teklif Veriyor

TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi

TOKİ'den 30 İlde 312 Arsa Satışı: 10 Eylül 2025'te Açık Artırma

Kahta Devlet Hastanesi'ne 19 Yeni Hekim Atandı

Okul Alışverişinde Fiyat Şoku: Çantalar 250 TL'den 4.000 TL'ye

Ulaşım Desteği 2025-2026: Gidiş-Dönüş Bilet Parası Devletten — Bakan Göktaş

MEB-Digiturk Kampanyası: Son Başvuru 3 Eylül 2025

Emekliye Eylül Müjdesi: Promosyon Tavanı 35.000 TL'ye Çıkabilir

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter