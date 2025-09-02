TFF'den PFDK Hamlesi: Süper Lig'den 8 Kulüp Sevk Edildi

TFF'den PFDK Sevkleri: Süper Lig'de 8 Kulüp Disiplin Kurulunda

Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, Trendyol Süper Lig'de ligin 4. hafta kapsamında tespit edilen ihlaller nedeniyle 8 kulübü Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna gönderdi.

Galatasaray ve Beşiktaş çirkin ve kötü tezahürat, Fenerbahçe ise saha olayları nedeniyle PFDK'ye sevk edildi.

Trabzonspor ve Samsunspor hem çirkin ve kötü tezahürat hem de saha olayları, TÜMOSAN Konyaspor saha olayları ve talimatlara aykırı hareket, Gençlerbirliği merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve usulsüz seyirci alınması, Kocaelispor ise saha olayları ve merdiven boşluklarının boş bırakılmaması gerekçeleriyle disiplin kuruluna sevk edildi.

Ayrıca Kocaelispor idarecisi Veli Başkurt, talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki hakareti nedeniyle tedbirli olarak PFDK'ye verildi.

1. Lig Sevkleri

TFF Hukuk Müşavirliği, Trendyol 1. Lig'den de toplam 11 kulübü farklı ihlaller nedeniyle disipline sevk etti.

Eminevim Ümraniyespor saha olayları, Arca Çorum FK çirkin ve kötü tezahürat, Amed Sportif Faaliyetler merdiven boşluklarının boş bırakılmaması nedeniyle kurula gönderildi.

SMS Grup Sarıyer ile Erzurumspor FK arasında oynanan müsabakada ev sahibi SMS Grup Sarıyer çirkin ve kötü tezahürat ile talimatlara aykırı hareket, Erzurumspor FK ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disiplin kuruluna sevk edildi. SMS Grup Sarıyer Başkanı Ahmet Emre Yaldız hakaret sebebiyle tedbirli, Erzurumspor FK Başkanı Ahmet Dal ve kulüp görevlisi Aykut Bozoğlu ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak PFDK'ye gönderildi.

İmaj Altyapı Vanspor Başkanı Erol Temel talimatlara ve sportmenliğe aykırı hareket, kulüp idarecisi Gökhan Hanoğlu talimatlara aykırı hareket ve hakem soyunma odası koridorlarındaki tehdidi nedeniyle tedbirli, kaleci antrenörü Koray Kadir Tanrıverdi ve antrenör Ege Parlak ise talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak sevk edildi.

Sakaryaspor çirkin ve kötü tezahürat, saha olayları ile usulsüz seyirci alınması nedeniyle; kulüp idarecisi İsmail Yıldız ise talimatlara aykırı hareketten tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.

Ayrıca Manisa FK idarecisi Emre Barış Yıldız, Alagöz Holding Iğdır FK idarecisi Onur Girdap ve Atko Grup Pendikspor görevlisi Ali İlhan Sunar talimatlara aykırı hareket nedeniyle tedbirsiz olarak kurula gönderildi.

Son olarak Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü çirkin ve kötü tezahürat, kulüp görevlisi Yusuf Güçlü ise hakaret sebebiyle tedbirli olarak PFDK'ye sevk edildi.