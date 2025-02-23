TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri Sahiplerini Buldu

TFF Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Ödülleri

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Fair Play ve Sosyal Sorumluluk Kurulu tarafından verilen ödüllerin kazananlarını duyurdu. Bu ödüller, fair-play'in teşvik edilmesi ve toplumsal duyarlılığın artırılması amacını taşımakta.

Ödül Kazananları

TFF'nin yaptığı değerlendirme toplantısında Kadın A Milli Takımı, Elazığspor Taraftarları ve Doğantepespor Teknik Sorumlusu Orhan Filiz ödüle layık görüldü.

Kadın A Milli Takımı'nın Anlamlı Hareketi

UEFA Uluslar B Ligi'nde İrlanda Cumhuriyeti'ne karşı mücadele eden Kadın A Milli Takımı, soğuk hava koşullarında çok anlamlı bir davranış sergiledi. Takım, İrlandalı çocuklara Türkiye yazılı montlarını hediye ederek büyük takdir topladı.

Elazığspor Taraftarları'ndan Duygusal Anlar

Nesine 2. Lig'in 23. haftasında, Menemen Futbol Kulübü ile Çimentaş Elazığspor arasında gerçekleşen maç öncesinde konuk takım taraftarları, kahraman şehit polis Fethi Sekin'in oğlu Burak Tolunay Sekin'i tribünlere davet etti. Taraftarlar, "Sen bize babanın emanetisin" diyerek büyük bir duygu seli yaşattı.

Orhan Filiz’in Cesur Davranışı

Kocaeli'de oynanan Süper Amatör Lig B Grubu'ndaki Doğantepespor-Suadiyespor maçında, Doğantepespor'un Teknik Sorumlusu Orhan Filiz, hakemin unutmuş olduğu bir kural hatasını fark etti. Oyuncusu Birkut Kaya'nın ikinci sarı kartını gözüne sokarak, oyun disiplininin sağlanmasına katkıda bulundu. Sonuç olarak, Doğantepespor maçtan 2-2'lik eşitlikle ayrıldı.