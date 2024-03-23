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TFF kararını verdi: Süper Kupa’da tarih değişmedi

Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa maçı için kesinleşen tarihi duyurdu. Maç, 7 Nisan Pazar akşamı 21.30’da oynanacak.

Yayın Tarihi: 23.03.2024 10:18
Güncelleme Tarihi: 23.03.2024 10:18
TFF kararını verdi: Süper Kupa’da tarih değişmedi

Daha önce Suudi Arabistan’ın başkenti olan Riyad’da oynanması planlanan, ancak yaşananlar sonrasında iptal edilen Süper Kupa maçına dair yeni detaylar belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan maçın tarihi netleşti. TFF, bu maçın daha önce belirlemiş oldukları 7 Nisan tarihinde oynanmasına karar verdi.

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Maçı, 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30’da gerçekleşecek. Maçın Şanlıurfa’da 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağı da belirtildi.

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