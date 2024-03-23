TFF kararını verdi: Süper Kupa’da tarih değişmedi

Daha önce Suudi Arabistan’ın başkenti olan Riyad’da oynanması planlanan, ancak yaşananlar sonrasında iptal edilen Süper Kupa maçına dair yeni detaylar belli oldu. Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan maçın tarihi netleşti. TFF, bu maçın daha önce belirlemiş oldukları 7 Nisan tarihinde oynanmasına karar verdi.

Fenerbahçe-Galatasaray arasında oynanacak olan Süper Kupa Maçı, 7 Nisan Pazar akşamı saat 21.30’da gerçekleşecek. Maçın Şanlıurfa’da 11 Nisan Stadyumu’nda oynanacağı da belirtildi.