TFF: Statlara Kimlik Kartıyla Girişte Yeni Dönem — Emir Kahraman Açıklıyor

Emir Kahraman, statlarda yeni kart okuyucularla kimlik kartı, taraftar kartı ve QR kodla girişe hazır olduklarını ve ilk haftada olumlu geri dönüş aldıklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 18:07
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 18:07
TFF yetkilisi Emir Kahraman: Statlara kimlik kartıyla giriş hazır

Sistem güncellemesi ve kulüplerden gelen geri dönüşler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Maç Biletleme ve Seyahat Yönetim Direktörü Emir Kahraman, statlara kimlik kartlarıyla girişle ilgili değerlendirmede bulundu.

Kahraman, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Stadyumlardaki sistemlerimizde değişiklikler yaptık. Yeni teknolojiye göre güncelleme yaptık ve kart okuyucularımızı değiştirdik. Kart okuyucular bugün artık kimlik kartlarını da okuyor fakat kimlik kartlarında yer alan barkodu okuyarak giriş yapılıyor." ifadelerini kullandı.

İlk hafta olumlu geçti

Kulüplerden ilk hafta sonunda güzel geri dönüşler aldıklarını aktaran Kahraman, şunları kaydetti:

"İlk hafta çok başarılı geçti, geri bildirimler çok başarılı. Kulüplerimizden bununla ilgili tarafımıza birçok teşekkür mesajı iletildi. Özellikle statlarımıza kurduğumuz yeni kart okuyucuların hızı sebebiyle. Bu TC kimlik kartı, bir taraftar kart ya da mobil uygulama üzerindeki QR kod bunların hepsiyle giriş için biz hazır durumdayız. Mevcut sistemi değiştirmiyor, sadece bir ilave ek bir fayda sağlıyoruz taraftarlarımıza. Kulüplerimiz zamanla bu sisteme daha fazla adapte olacak ve kimlik kartıyla girişlerin daha çok artacağını düşünüyoruz."

