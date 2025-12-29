DOLAR
Bursaspor 4. İmzayı Attı: Eyüp Akcan Iğdır FK'dan Transfer

Bursaspor, Iğdır FK'dan Eyüp Akcan'ı transfer ederek ara transferde 4. imzayı attı; Başkan Enes Çelik Iğdır FK Başkanı Cantürk Alagöz'e teşekkür etti.

Yayın Tarihi: 29.12.2025 20:08
Güncelleme Tarihi: 29.12.2025 20:08
Bursaspor, ara transfer döneminde kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Yeşil-beyazlı ekip, Iğdır FK forması giyen Eyüp Akcan'ı renklerine bağlayarak ara transferde dördüncü imzayı resmen açıkladı.

Transferin Detayları

Daha önce Halil Akbunar, Baran Başyiğit ve Rahmetullah Berişbek transferlerini açıklayan Bursaspor, Eyüp Akcan hamlesiyle birlikte ara transferdeki 4. takviyesini tamamladı. Kulüp transferi resmen duyurdu.

Başkan Enes Çelik'in Açıklaması

Transferin ardından konuşan Bursaspor Başkanı Enes Çelik, yeni transferlere başarı diledi ve sürece katkı sağlayan kulübe teşekkür etti. Çelik, 'Hoş geldin Eyüp kardeşim. Dün Rahmetullah, bugün sen; ikinize de başarılar diliyorum. Ayrıca şunu da belirtmek istiyorum; kardeş Iğdır Futbol Kulübü'nün değerli başkanı Cantürk Alagöz'e kulübüm adına şükranlarımı sunuyorum' ifadelerini kullandı.

Bursaspor'un ara transfer dönemindeki hamlelerine önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.

