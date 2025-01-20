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TGF Başkanı Taha Akgül'den 2028 Olimpiyatları Öncesi Önemli İstişare Toplantısı

TGF Başkanı Taha Akgül, güreş camiasıyla bir araya gelerek 2028 Olimpiyatları için destek sözü verdi.

Yayın Tarihi: 20.01.2025 21:29
Güncelleme Tarihi: 20.01.2025 21:39
TGF Başkanı Taha Akgül'den 2028 Olimpiyatları Öncesi Önemli İstişare Toplantısı

TGF Başkanı Taha Akgül, Güreş Camiasıyla İstişarede Bulundu

Türkiye Güreş Federasyonu (TGF) Başkanı Taha Akgül, Ankara'da gerçekleştirilen istişare toplantısında önemli açıklamalarda bulundu. Gelecekteki 2028 Olimpiyatları için tamamen hazırlık içerisinde olduklarını söyledi.

Toplantı Detayları

Yarın başlayacak olan Türkiye Şampiyonası öncesinde düzenlenen bu toplantı, Atatürk Orman Çiftliği Gazipark Belpa Cafe'de yapıldı. Akgül'ün ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, milli takım heyeti ve teknik kurul da katıldı. Toplantıda, güreşin daha ileri taşınması için camiada fikir alışverişinde bulunuldu.

Başarılar ve Destek Sözü

Akgül, yarın grekoromen stil yarışmalarıyla başlayan Türkiye Şampiyonası'nda mücadele edecek tüm sporculara başarılar diledi. Ayrıca, bu toplantının sadece grekoromen stil için değil, 22 Ocak'ta serbest stil, 26 Ocak’ta ise kadınlar için de yapılacağını ifade etti.

Birlik ve Destek Vurgusu

Akgül, konuşmasında ortak akılla hareket edeceklerinin altını çizerek, camiaya birlik ve beraberlik mesajı verdi. "Önümüzde 2028 Olimpiyatları var. Federasyon olarak, sporcularımıza ve antrenörlerimize maddi manevi desteği vereceğiz. Altyapının toparlanması adına da adımlar atacağız," ifadelerini kullandı.

Şampiyona Takvimi

Taha Akgül Spor Salonu’nda yarın başlayacak organizasyonun grekoromen stilde teknik toplantı ve kura çekimi de gerçekleştirildi. Yaklaşık 500 sporcunun katılacağı şampiyonada müsabakalar, grekoromen stilde 21-23 Ocak, serbest stilde 23-26 Ocak ve kadınlarda 27-28 Ocak tarihlerinde düzenlenecek.

Türkiye Güreş Federasyonu, Ankara'da yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası öncesi istişare...

Türkiye Güreş Federasyonu, Ankara'da yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası öncesi istişare toplantısı düzenledi. Federasyon Başkanı Taha Akgül (ortada), toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi.

Türkiye Güreş Federasyonu, Ankara'da yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası öncesi istişare...

Türkiye Güreş Federasyonu, Ankara'da yarın başlayacak Türkiye Şampiyonası öncesi istişare toplantısı düzenledi. Federasyon Başkanı Taha Akgül (ortada), toplantıda bir konuşma gerçekleştirdi.

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