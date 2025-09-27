Thomas Reis: Hakem Kararları 2 Puanımızı Çaldı — Gaziantep FK 2-2 Samsunspor

Thomas Reis, Gaziantep FK karşılaşmasında hakem hatalarının takımından 2 puan çaldığını söyledi.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 19:57
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 20:04
Thomas Reis: Hakem Kararları 2 Puanımızı Çaldı — Gaziantep FK 2-2 Samsunspor

Thomas Reis: \"Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı\"

Trendyol Süper Lig 7. hafta — Maç sonu değerlendirmesi

Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis, deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından hakem kararlarının takımından 2 puan çaldığını söyledi.

Basın toplantısında Reis, \"Çok çılgın bir maç olduğunu, oyuncularımın gösterdiği performanstan memnun olduğumu\" belirterek, oyuncularını tebrik etti.

Reis sözlerine şu ifadelerle devam etti: \"Geldiğimden beri oynadığımız en iyi ilk yarıyı oynadık. Korner sonrası bir gol de bulduk ilk yarı geneli çok çok iyiydi. Bizler de insanız herkesin zor günleri olabiliyor, bugün bir kişinin çok kötü bir günüydü, kötü kararlar verildi o da hakemlerdi. Zeki'nin pozisyonunda bence faul vardı ama verilmedi ve gol yedik. Golden sonra kırmızı kart gördük ve o pozisyonda bizim oyuncumuza faul vardı ve hakem ikinci sarıdan oyuncumuzu oyundan attı.\"

Takımın ciddi mücadele verdiğini, kaleci Okan Kocuk'un önemli kurtarışlar yaptığını vurgulayan Reis, \"Bu tür kararlardan sonra (hakem hataları) mücadele etmek ve geri dönmek çok çok zordur. Bir insanın vermiş olduğu kararlar yüzünden bugün 2 puanımız çalındı. Bu büyük bir problem, ben Almanya'dan geldim, birçok insan bu hakem hataları üzerine konuşuyor. Umarım bu kararlar düzelir.\" ifadelerini kullandı.

VAR çağrısının yapılmamasına tepki gösteren Reis, kırmızı kart pozisyonunda video incelemesi yapılmış olsaydı ve takımının 11 kişiyle mücadele etmesi halinde skorun farklı olabileceğini belirtti.

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un...

Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kalan Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, açıklamalarda bulundu.

