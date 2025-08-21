Thomas Reis: "Hatalarımızdan ders çıkaracağız" — Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Maçın ardından

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında konuk oldukları Panathinaikos'a Atina Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup olan Samsunspor teknik direktörü Thomas Reis, karşılaşmanın hem ilginç hem de heyecanlı geçtiğini belirtti.

Reis, oyuncularının ilk yarıda biraz heyecanlı davrandığını ve bunun uzun bir aradan sonra Avrupa sahnesine dönmelerinden kaynaklandığını söyledi. İkinci yarıya daha iyi başladıklarını ve korner sonrası bir gol bulduklarını anlattı.

Teknik direktör şu ifadeleri kullandı:

"Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor."

Reis, maçın gidişatını şöyle özetledi: "Sonuç olarak uzun bir aradan sonra Avrupa'da boy gösterdik, o yüzden bu heyecanı anlayışla karşılıyorum. İkinci yarıya daha iyi başladık ve korner sonrasında bir gol kazandık. Daha sonrasında topun bizde kaldığı sürede özgüvenli oynamaya devam ettik. Ama sonrası kolay olmadı. Korner sonrası 2 gol yedik. Hatalarımızdan elbette ders çıkarmamız gerekiyor. Sonuç bizim adımıza 'en iyi sonuç oldu' diyemem. Evimizde oynayacağımız karşılaşma olacak ve biz geri dönmeye çalışacağız. Kazanacağımız bir sonuç almaya çalışacağız."

Reis, Panathinaikos'u favori gördüğünü vurgulayarak, "Bana göre bu maçın favorisi Panathinaikos'tu çünkü Avrupa'da daha çok tecrübeleri var. Elbette ikinci maçta en iyisini yapacağız, bu skoru değiştirmeyi yönelik çabalarımız olacak. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Oynayacağımız ikinci bir karşılaşma olacak. Taraftarlarımıza ihtilacımız var. Skoru geri çevirmek için bir şansımız var halen. Taraftarlarımızın bize vereceği destekle birlikte rakibimizi baskı altına almamız gerekiyor. Sonuç olarak ikinci maç her şeye açık bir maç olacak." dedi.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor , Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi ile Atina Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Samsunspor'un teknik direktörü Thomas Reis, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.