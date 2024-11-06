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THY Avrupa Ligi'nde 8. Haftanın Başlangıcı

THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta, heyecan dolu maçlarla başlıyor. Anadolu Efes, Fenerbahçe Beko ve diğer takımlar sahada olacak.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 09:03
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 09:03
THY Avrupa Ligi'nde 8. Haftanın Başlangıcı

THY Avrupa Ligi'nde 8. Haftanın Maçları Başlıyor

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde 8. hafta heyecanı, yarın oynanacak olan karşılaşmalarla başlayacak. Avrupa basketbolunun en prestijli organizasyonunda, Türk takımları Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, rakipleriyle zorlu bir mücadeleye çıkacak.

Türk Takımlarının Mücadeleleri

4 galibiyetle 7. sırada yer alan Anadolu Efes, yarın saat 20.00'de Basketbol Gelişim Merkezi'nde Monaco ile karşılaşacak. Ligde 5 galibiyetle 4. sırada bulunan Fenerbahçe Beko ise, 8 Kasım Cuma günü TSİ 22.00'de LDLC ASVEL'in evinde mücadele edecek.

Haftanın Öne Çıkan Maçı

8 Kasım Cuma günü, Yunan derbisinde Türk başantrenör Ergin Ataman'ın yönettiği son şampiyon Panathinaikos AKTOR, Olympiakos ile karşılaşacak. Bu derbi, zorlu bir atmosferde OAKA Altion'da TSİ 22.15'te başlayacak.

8. Haftanın Maç Programı

  • Yarın:
    • 21.00 Kızılyıldız-ALBA Berlin (Aleksandar Nikolic)
    • 22.30 EA7 Emporio Armani Milan-Real Madrid (Unipol Forum)
    • 22.45 Paris Basketbol-Partizan (Adidas Arena)
    • 22.45 Bayern Münih-Zalgiris (Sap Garden)
  • 8 Kasım Cuma:
    • 20.00 Anadolu Efes-Monaco (Basketbol Gelişim Merkezi)
    • 22.00 LDLC ASVEL-Fenerbahçe Beko (LDLC Arena)
    • 22.15 Panathinaikos AKTOR-Olympiakos (OAKA Altion)
    • 22.30 Virtus Segafredo Bologna-Maccabi Playtika (Unipol Arena)
    • 22.30 Barcelona-Baskonia (Palau Blaugrana)

Puan Durumu

Aşağıda 8. hafta itibarıyla güncel puan durumu yer almaktadır:

Takım - O - G - M - A - Y - P

  • Zalgiris - 7 - 6 - 1 - 5 - 2 - 132
  • Panathinaikos AKTOR - 7 - 5 - 2 - 1 - 5 - 123
  • Barcelona - 7 - 5 - 2 - 6 - 5 - 124
  • Fenerbahçe Beko - 7 - 5 - 2 - 1 - 8 - 125
  • Bayern Münih - 7 - 5 - 2 - 6 - 11 - 126
  • Olympiakos - 7 - 4 - 3 - 5 - 7 - 117
  • Anadolu Efes - 7 - 4 - 3 - 6 - 8 - 117
  • Baskonia - 7 - 4 - 3 - 5 - 2 - 119
  • Monaco - 7 - 4 - 3 - 1 - 5 - 110
  • Paris Basketbol - 7 - 3 - 4 - 6 - 12 - 111
  • Real Madrid - 7 - 3 - 4 - 5 - 11 - 112
  • Kızılyıldız - 7 - 3 - 4 - 5 - 10 - 113
  • Maccabi Playtika - 7 - 3 - 4 - 6 - 25 - 114
  • Partizan - 7 - 2 - 5 - 6 - 16 - 115
  • EA7 Emporio Armani Milan - 7 - 2 - 5 - 6 - 40 - 116
  • LDLC ASVEL - 7 - 2 - 5 - 6 - 79 - 117
  • Virtus Segafredo Bologna - 7 - 1 - 6 - 5 - 18 - 118
  • ALBA Berlin - 7 - 1 - 6 - 5 - 78 - 119

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