THY Avrupa Ligi'nde İkinci Devre Başlıyor

Basketbolseverlerin heyecanla beklediği THY Avrupa Ligi'nin ikinci devresi, yarın oynanacak maçlarla sahne alıyor. Ligin 18. haftasında, Anadolu Efes Fransa'nın Monaco takımına konuk olacak.

Oynadığı son 3 maçı kazanarak 10 galibiyet ile 7. sırada bulunan Anadolu Efes, yarın TSİ 21.00'de Gaston Medecin Salonu'nda Monaco ile karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, Fenerbahçe Beko ise 10 galibiyet ile 5. sırada yer alıyor ve 27 Aralık Cuma günü Sırbistan temsilcisi Partizan ile karşılaşacak. Bu mücadelenin startı, TSİ 22.30'da Belgrad Arena'da verilecek.

Maç Programı

THY Avrupa Ligi'nin 18. haftasında yarın yapılacak maçların programı (TSİ) aşağıdaki gibidir:

21.00 ALBA Berlin (Almanya) - Real Madrid (İspanya)

21.00 Monaco (Fransa) - Anadolu Efes

22.05 Maccabi Playtika (İsrail) - Zalgiris (Litvanya)

22.30 EA7 Emporio Armani Milan (İtalya) - Olympiakos (Yunanistan)

27 Aralık Cuma Maçları

22.30 Virtus Segafredo Bologna (İtalya) - LDLC ASVEL (Fransa)

22.30 Bayern Münih (Almanya) - Panathinaikos AKTOR (Yunanistan)

22.30 Baskonia (İspanya) - Paris Basketbol (Fransa)

22.30 Partizan (Sırbistan) - Fenerbahçe Beko

22.30 Barcelona (İspanya) - Kızılyıldız (Sırbistan)

Puan Durumu

Aşağıda ligdeki güncel puan durumu ve takımların mevcut konumları yer almaktadır:

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