THY Başkanı Ahmet Bolat’tan A Milli Takımına Tebrik: “Şampiyonluklarla Dolu Bir Yolculuk Diliyorum”

Bolat, Türkoğlu ile buluştu; gümüş madalya ve imzalı forma takdim edildi

Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Ahmet Bolat, Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ile bir araya gelerek, 2025 EuroBasket’te elde edilen Avrupa ikinciliği dolayısıyla milli takımı tebrik etti.

Görüşme sırasında Başkan Türkoğlu, turnuvaya ait gümüş madalyayı ve imzalı milli takım formasını Bolat’a hediye etti. Karşılıklı teşekkür ve takdir ifadelerinin yer aldığı buluşmada, iki kurumun Türk sporuna verdiği destek vurgulandı.

Ahmet Bolat sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri paylaştı: "Dün, Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu’nu ağırlayarak basketbol dolu keyifli bir görüşme gerçekleştirdik. Kendileri görüşmemiz sırasında bize 2025 EuroBasket’te A Milli Erkek Basketbol Takımımızın Avrupa ikinciliği elde ettiği o gurur dolu turnuvaya ait gümüş madalyayı ve imzalı milli takım formasını hediye ettiler. Bu anlamlı armağan için teşekkür ediyorum. Basketbol Federasyonumuzun ülkemiz sporuna kazandırdığı vizyonu, gençlerimize ilham veren başarıları ve uluslararası arenadaki güçlü temsili bizler için her zaman kıymetli. Türk Hava Yolları olarak, Türk sporunu ve milli takımlarımızı desteklemekten duyduğumuz gururu bir kez daha vurgulamak isterim. Sayın Hidayet Türkoğlu’na nazik ziyaretleri için teşekkür ediyor, bizleri gururlandıran oyuncularımızı ve teknik ekibimizi bir kez daha tebrik ediyorum. A Milli Takımımıza önümüzdeki dönemde şampiyonluklarla dolu bir yolculuk diliyorum."

Bolat, açıklamasında Türk Hava Yolları olarak milli takımlara destek vermeye devam edeceklerini belirtti ve oyuncular ile teknik ekibi bir kez daha tebrik etti.

