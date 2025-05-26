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THY, Şampiyon Fenerbahçe Beko'yu Mill ile Ödüllendirdi

Türk Hava Yolları, Avrupa Ligi finalinde şampiyon olan Fenerbahçe Beko oyuncularını mil ile ödüllendirdi.

Yayın Tarihi: 26.05.2025 12:39
Güncelleme Tarihi: 26.05.2025 12:39
THY, Şampiyon Fenerbahçe Beko'yu Mill ile Ödüllendirdi

Türk Hava Yolları (THY), Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko oyuncularını ödüllendirdi. Fenerbahçe Beko takımının final maçının en değerli oyuncusu seçilen Nigel Hayes-Davis, 1 milyon mil değerindeki ödülünü THY Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur'dan aldı.

Maç boyunca havada 1793 saniye geçiren Khem Birch ise "Turkish Airlines Flight Time Champion" ünvanına layık görülerek 179,300 THY Miles&Smiles mili ile ödüllendirildi.

THY Basın Müşavirliği'nden yapılan açıklamada, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Olmuştur 15 yıldır turnuvanın isim sponsoru olduklarını belirtirken, Fenerbahçe Beko Basketbol takımını tebrik etti.

Olmuştur, "Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, sporun insanları, kültürleri ve ülkeleri bir araya getirme gücünün farkındayız. THY olarak 2010'dan bu yana Turkish Airlines EuroLeague'in isim sponsoru olmaktan gurur duyuyor, bu ortaklığın 15. yılını kutluyoruz. Avrupa'nın en üst düzey erkek basketbol ligi olan bu turnuva, en seçkin takımları ve oyuncuları bir araya getirerek sporun ruhuna yakışır bir dayanışma ve rekabet ortamı meydana getiriyor. Dünyanın dört bir yanında tüm branşlardaki sporlara destek vermeye, kültürleri ve kıtaları birbirine bağlamaya devam edeceğiz. Bu bağlamda, Turkish Airlines EuroLeague 2025'in şampiyonu olan Fenerbahçe Beko'yu kutluyoruz," ifadelerini kullandı.

Türk Hava Yolları (THY), Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini...

Türk Hava Yolları (THY), Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları Khem Birch ile Nigel Hayes-Davis'i mil ile ödüllendirdi.

Türk Hava Yolları (THY), Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini...

Türk Hava Yolları (THY), Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fransa'nın Monaco ekibini yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Beko'nun oyuncuları Khem Birch ile Nigel Hayes-Davis'i mil ile ödüllendirdi.

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