Tim Jabol Folcarelli: "Hayatımı futbola adadım, Trabzonspor kariyerimi değiştirdi"

Kariyerin başlangıcı ve motivasyon

Trabzonspor’un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, futbol tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını ve profesyonel futbola 17-18 yaşlarında geçtiğini anlattı. Folcarelli, futbolun hayatındaki yerini şu sözlerle özetledi: "Arkadaşlarımla saatlerce top oynardım. Sonra bunun bir meslek olabileceğine karar verdim. Babam da futbolcuydu, bu nedenle futbola yönelmemde onun etkisi büyüktü. Ailem her zaman yanımdaydı".

Oyun tarzı ve fiziksel çalışma

Sahadaki enerjisi ve koşu performansıyla dikkat çeken oyuncu, kondisyonunu disiplinle koruduğunu vurguladı: "Koşmaya yatkınım ama bunu doğru antrenmanla desteklemek gerekiyor. Kasları bilinçsizce artırmak sizi yavaşlatabilir. Bu nedenle ekstra çalışırken hep dengeyi koruyorum".

"İki yönlü oynayabilmek en güçlü yanım" diyen Folcarelli, kendisini hem savunmada hem hücumda sorumluluk alabilen bir oyuncu olarak tanımladı: "Toplu ve topsuz çok koşarım. Top kazanma, rakibi bozma ve ceza sahasına girişler en güçlü parçalarım. Hem savunmada hem hücumda sorumluluk alıyorum".

Zor dönem ve dönüş

Covid döneminde yaşadığı 6 aylık takımsızlıktan söz eden Folcarelli, bu sürecin kariyerinde dönüm noktası olduğunu belirtti: "Kendimi hiç bırakmadım. Alt ligde fırsat bulup yeniden kendimi gösterdim. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak ise hayatımın en mutlu anıydı".

Trabzonspor deneyimi

Trabzonspor’a transfer olmasının kariyerinde büyük bir adım olduğunu dile getiren Folcarelli, kulüp ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı: "İki üç yıl önce söyleseler inanmazdım. Böyle büyük bir kulübe gelmek için çok çalışmak gerekiyordu. Taraftarımız ve kulübümüz bize müthiş destek veriyor. Bu aile içinde kendimi sürekli geliştiriyorum. Tarihe geçecek başarılar kazanmak istiyorum".

Hayat felsefesini de "kimsenin neyi başarıp başaramayacağınızı söylemesine izin vermemek" olarak özetleyen futbolcu, hedefe ulaşmak için sürekli mücadele etmenin altını çizdi.

Türkiye ve Trabzon izlenimleri

Türkiye’ye gelişinde özellikle futbol sevgisinin yoğunluğu karşısında etkilendiğini söyleyen Folcarelli, Trabzon’daki atmosferi şöyle anlattı: "Özellikle Trabzon’da sevginin bu kadar yoğun olduğunu beklemiyordum. İnsanlar çok yardımsever. Yemek kültürü de çok farklı ve zengin. Beklentilerimin çok üzerinde bir deneyim yaşıyorum. Trabzon’da işler kötü giderken bile tribünün vereceği enerji sizi ileri iter. Bu baskı rakibe zor anlar yaşatıyor".

Türk futbolu hakkında değerlendirme

Türk futbolunda fiziksel mücadelenin yüksek olduğuna dikkat çeken Folcarelli, taktik seviyenin yükseldiğini belirtti: "Fiziksel mücadele burada çok yoğun. Maçların son bölümlerinde fiziksel hazırlığı iyi olanlar fark oluşturuyor. Hakem hataları ise Fransa’dakinden daha fazla konuşuluyor".

Kişilik ve futbol dışı ilgi

Saha dışında sakin ve esprili olduğunu vurgulayan Folcarelli, sahaya çıktığında ise bambaşka bir karaktere büründüğünü ifade etti: "Ama sahaya çıktığımda tamamen değişirim. Rakibi ısırmam gerekiyorsa çekinmem. Kazanmak için her şeyi yaparım. Adaletsizlik beni en çok sinirlendirir. Hakem hatalarını gördüğümde çok gerilirim".

İdol olarak Ronaldinho ve Iniesta’yı gösteren oyuncu, eğer futbolcu olmasaydı gözlemci veya scouting ekiplerinde çalışmak isteyeceğini ekledi.

Favori 11'i

Folcarelli’nin gönlündeki dünyanın en iyi 11’i: "Neuer, Marcelo, Ramos, Thiago Silva, Dani Alves, Iniesta, Busquets, Yaya Toure, Ronaldinho, Messi, Ronaldo Nazario."

