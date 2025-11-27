Tim Jabol Folcarelli: "Hayatımı futbola adadım, Trabzonspor kariyerimi değiştirdi"

Tim Jabol Folcarelli, futbola adanmışlığını, Trabzonspor’a transferinin kariyerindeki dönüm noktasını ve hedeflerini anlattı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 11:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 11:08
Tim Jabol Folcarelli: "Hayatımı futbola adadım, Trabzonspor kariyerimi değiştirdi"

Tim Jabol Folcarelli: "Hayatımı futbola adadım, Trabzonspor kariyerimi değiştirdi"

Kariyerin başlangıcı ve motivasyon

Trabzonspor’un Fransız orta saha oyuncusu Tim Jabol Folcarelli, futbol tutkusunun çocukluk yıllarına dayandığını ve profesyonel futbola 17-18 yaşlarında geçtiğini anlattı. Folcarelli, futbolun hayatındaki yerini şu sözlerle özetledi: "Arkadaşlarımla saatlerce top oynardım. Sonra bunun bir meslek olabileceğine karar verdim. Babam da futbolcuydu, bu nedenle futbola yönelmemde onun etkisi büyüktü. Ailem her zaman yanımdaydı".

Oyun tarzı ve fiziksel çalışma

Sahadaki enerjisi ve koşu performansıyla dikkat çeken oyuncu, kondisyonunu disiplinle koruduğunu vurguladı: "Koşmaya yatkınım ama bunu doğru antrenmanla desteklemek gerekiyor. Kasları bilinçsizce artırmak sizi yavaşlatabilir. Bu nedenle ekstra çalışırken hep dengeyi koruyorum".

"İki yönlü oynayabilmek en güçlü yanım" diyen Folcarelli, kendisini hem savunmada hem hücumda sorumluluk alabilen bir oyuncu olarak tanımladı: "Toplu ve topsuz çok koşarım. Top kazanma, rakibi bozma ve ceza sahasına girişler en güçlü parçalarım. Hem savunmada hem hücumda sorumluluk alıyorum".

Zor dönem ve dönüş

Covid döneminde yaşadığı 6 aylık takımsızlıktan söz eden Folcarelli, bu sürecin kariyerinde dönüm noktası olduğunu belirtti: "Kendimi hiç bırakmadım. Alt ligde fırsat bulup yeniden kendimi gösterdim. İlk profesyonel sözleşmemi imzalamak ise hayatımın en mutlu anıydı".

Trabzonspor deneyimi

Trabzonspor’a transfer olmasının kariyerinde büyük bir adım olduğunu dile getiren Folcarelli, kulüp ve taraftar desteğinin önemine vurgu yaptı: "İki üç yıl önce söyleseler inanmazdım. Böyle büyük bir kulübe gelmek için çok çalışmak gerekiyordu. Taraftarımız ve kulübümüz bize müthiş destek veriyor. Bu aile içinde kendimi sürekli geliştiriyorum. Tarihe geçecek başarılar kazanmak istiyorum".

Hayat felsefesini de "kimsenin neyi başarıp başaramayacağınızı söylemesine izin vermemek" olarak özetleyen futbolcu, hedefe ulaşmak için sürekli mücadele etmenin altını çizdi.

Türkiye ve Trabzon izlenimleri

Türkiye’ye gelişinde özellikle futbol sevgisinin yoğunluğu karşısında etkilendiğini söyleyen Folcarelli, Trabzon’daki atmosferi şöyle anlattı: "Özellikle Trabzon’da sevginin bu kadar yoğun olduğunu beklemiyordum. İnsanlar çok yardımsever. Yemek kültürü de çok farklı ve zengin. Beklentilerimin çok üzerinde bir deneyim yaşıyorum. Trabzon’da işler kötü giderken bile tribünün vereceği enerji sizi ileri iter. Bu baskı rakibe zor anlar yaşatıyor".

Türk futbolu hakkında değerlendirme

Türk futbolunda fiziksel mücadelenin yüksek olduğuna dikkat çeken Folcarelli, taktik seviyenin yükseldiğini belirtti: "Fiziksel mücadele burada çok yoğun. Maçların son bölümlerinde fiziksel hazırlığı iyi olanlar fark oluşturuyor. Hakem hataları ise Fransa’dakinden daha fazla konuşuluyor".

Kişilik ve futbol dışı ilgi

Saha dışında sakin ve esprili olduğunu vurgulayan Folcarelli, sahaya çıktığında ise bambaşka bir karaktere büründüğünü ifade etti: "Ama sahaya çıktığımda tamamen değişirim. Rakibi ısırmam gerekiyorsa çekinmem. Kazanmak için her şeyi yaparım. Adaletsizlik beni en çok sinirlendirir. Hakem hatalarını gördüğümde çok gerilirim".

İdol olarak Ronaldinho ve Iniesta’yı gösteren oyuncu, eğer futbolcu olmasaydı gözlemci veya scouting ekiplerinde çalışmak isteyeceğini ekledi.

Favori 11'i

Folcarelli’nin gönlündeki dünyanın en iyi 11’i: "Neuer, Marcelo, Ramos, Thiago Silva, Dani Alves, Iniesta, Busquets, Yaya Toure, Ronaldinho, Messi, Ronaldo Nazario."

TRABZONSPOR’UN FRANSIZ ORTA SAHA OYUNCUSU TİM JABOL FOLCARELLİ, HAYATINI FUTBOLA ADADIĞINI...

TRABZONSPOR’UN FRANSIZ ORTA SAHA OYUNCUSU TİM JABOL FOLCARELLİ, HAYATINI FUTBOLA ADADIĞINI BELİRTEREK BORDO-MAVİLİ KULÜBÜN BİR PARÇASI OLMASININ KARİYERİNİ DEĞİŞTİRDİĞİNİ SÖYLEDİ.

TRABZONSPOR’UN FRANSIZ ORTA SAHA OYUNCUSU TİM JABOL FOLCARELLİ, HAYATINI FUTBOLA ADADIĞINI...

İLGİLİ HABERLER

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Söğütspor'da Olağanüstü Kongre Öncesi Birlik ve Beraberlik Yemeği
2
Kuşadası'nda Kadınlara 'Yakın Savunma Teknikleri' Eğitimi
3
Samsunspor Taraftarları Reykjavik'te: 55 Metrelik Bayrakla Breidablik Maçına Destek
4
Aydınspor'dan Derbi Öncesi 'Asi Kankalar' Birlik Çağrısı
5
Tim Jabol Folcarelli: "Hayatımı futbola adadım, Trabzonspor kariyerimi değiştirdi"
6
Sinopspor’a 3 Milyon TL Nakdi Destek
7
Nesine 3. Lig'de 26. Hafta Maç Sonuçları

Galata Kulesi 2025: Giriş Ücreti, Müzekart ve MuseumPass '18.14' Kuralı

Kış Lastiği 2025: Tarihler Öne Çekildi, Ceza 5 bin 856 TL

İBB Genç Üniversiteli Burs Sonuçları 2025-2026: 20 Bin TL Desteğe Geri Sayım

İŞKUR KPSS Şartsız 4.143 Personel Alımı: 81 İlde Temizlik ve Güvenlik İlanı

27 Kasım 2025 Perşembe TV Yayın Akışı: Bu Akşam Hangi Diziler ve Maçlar Var?

Doc Dizisi Gerçek Mi? Pierdante Piccioni ve İtalyan Orijinali

Beyaz Saray Yakınında Saldırı: Fail Rahmanullah Lakanwal Kim?

Marmara Depremi Tatbikatı Ne Zaman? AFAD Erteledi, Yeni Tarih Bekleniyor

Eşref Rüya 24. Bölüm Fragmanı Yayınlandı mı?

GORA 4 GORA: Cem Yılmaz’dan 20 Yıl Sonra Gelen Hamle — Vizyon Tarihi ve Netflix İddiaları

Bereketli Topraklar Final Kararı: Nedenleri ve 30 Kasım 2025'teki Son Bölüm

11. Yargı Paketi'nde 'Eşitlik' Formülü: 50 Bin Mahkuma Tahliye Kapısı mı?