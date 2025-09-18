TMTF Başkanı Kerim Koç'tan Ankara'da Masa Tenisi Sporcularına Moral Ziyareti

TMTF Başkanı Kerim Koç, Altındağ'daki Paralimpik Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezi'ni ziyaret ederek sporcularla bir araya geldi ve onlarla masa tenisi oynadı.