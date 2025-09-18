TMTF Başkanı Kerim Koç'tan Ankara'da Masa Tenisi Sporcularına Moral Ziyareti

TMTF Başkanı Kerim Koç'tan Ankara'da moral ziyareti
Türkiye Masa Tenisi Federasyonu (TMTF) Başkanı Kerim Koç, Ankara'daki sporculara moral ziyaretinde bulundu.
Ziyaretin yapıldığı merkez
Koç, Altındağ'da bulunan TMTF Paralimpik Milli Takımlar Kamp Eğitim Merkezindeki sporcularla bir araya geldi.
Heyet ve eşlik eden isimler
Ziyarete, TMTF Genel Sekreteri Alp Bala, TMTF Başkan Vekili Uğur Beşok, TMTF Yönetim Kurulu Üyesi Ergün Ünlüel, Para Masa Tenisi Tekerlekli Sandalye Milli Takımlar Genel Koordinatörü İlhami Kılınçkaya, milli takımlar teknik direktörü Yusuf Kılınçkaya, TMTF Organizasyon Genel Kurul Üyesi Koray El, Gölbaşı Belediyespor Genel Koordinatörü Mert Altıntaş ve teknik kurul üyeleri eşlik etti.
Ziyaretin içeriği
İlhami Kılınçkaya'dan sporcular hakkında bilgi alan Kerim Koç, programın devamında sporcularla masa tenisi oynayarak moral verdi.
