TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 Mağlup Etti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 yenerek önemli bir galibiyet elde etti.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 20:16
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 20:37
TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 Mağlup Etti

TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa'yı Farklı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Bu zafer, TOFAŞ'ın ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

Maçta sergilenen performansla dikkat çeken TOFAŞ, taraftarlarının da desteğiyle etkileyici bir oyun ortaya koydu. Takım, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği güçlü performansla rakibine üstünlük sağladı.

Bu maç sonrası TOFAŞ, ligdeki puan durumunda önemli bir yükselişe geçti. Darüşşafaka Lassa ise mağlubiyetle sahadan ayrılarak ligdeki mücadelelerini güçlendirmek zorunda olduğunu bir kez daha gördü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ'lı Obrien (sağda), rakibi Gach (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa ile...

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ'lı Obrien (sağda), rakibi Gach (solda) ile mücadele etti.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Trendyol 1. Lig'de Teksüt Bandırmaspor, Adanaspor'u 1-0 Mağlup Etti
2
Kadınlar Dünya Boks Şampiyonası Sırbistan'da Başladı: Millilerden İlk Gün Başarısı
3
Göztepe Evinde Yenilgisizliğini 18 Maça Taşıdı
4
Bakan Osman Aşkın Bak, Türkiye İnovasyon Haftası'nda Gelecek Vizyonunu Paylaştı
5
Türkiye Kadın Boks Milli Takımı Dünya Üçüncülüğünü Kolbastı ile Kutladı
6
Barcelona, Atletico Madrid'i 4-2 Yenerek Liderliğini Sürdürdü
7
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadın Boksta Başarıya Tebrik

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!