TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 Mağlup Etti

TOFAŞ, Darüşşafaka Lassa'yı Farklı Geçti

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa'yı 111-93 gibi etkileyici bir skorla mağlup etti. Bu zafer, TOFAŞ'ın ligdeki hedefleri doğrultusunda önemli bir adım oldu.

Maçta sergilenen performansla dikkat çeken TOFAŞ, taraftarlarının da desteğiyle etkileyici bir oyun ortaya koydu. Takım, hem savunmada hem de hücumda gösterdiği güçlü performansla rakibine üstünlük sağladı.

Bu maç sonrası TOFAŞ, ligdeki puan durumunda önemli bir yükselişe geçti. Darüşşafaka Lassa ise mağlubiyetle sahadan ayrılarak ligdeki mücadelelerini güçlendirmek zorunda olduğunu bir kez daha gördü.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ'lı Obrien (sağda), rakibi Gach (solda) ile mücadele etti.

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 21. haftasında TOFAŞ, sahasında Darüşşafaka Lassa ile karşılaştı. Bir pozisyonda TOFAŞ'lı Obrien (sağda), rakibi Gach (solda) ile mücadele etti.