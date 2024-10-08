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TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Keravnos'u Ağırlıyor

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'ndaki ilk karşılaşmasında Keravnos'u deplasmanda ağırlayacak.

Yayın Tarihi: 08.10.2024 10:59
Güncelleme Tarihi: 08.10.2024 10:59
TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası'nda Keravnos'u Ağırlıyor

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası A Grubu'nda İlk Maçına Çıkıyor

TOFAŞ, FIBA Avrupa Kupası A Grubu ilk hafta maçında, Güney Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi Keravnos ile karşı karşıya gelecek. Mücadele, TOFAŞ Spor Salonu'nda yarın saat 20:00'de başlayacak.

Hakem Üçlüsü Maçta Görev Alacak

Karşılaşmayı, Fransa'dan Nicolas Maestre, Karadağ'dan Radomir Vojinovic ve Romanya'dan Ciprian Stoica hakem üçlüsü yönetecek.

TOFAŞ, Galibiyet İçin Sahaya Çıkıyor

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde sezona Beşiktaş Fibabanka galibiyetiyle başlayan TOFAŞ, Tivibu Spor'dan canlı yayımlanacak Avrupa mücadelesindeki ilk maçını da kazanmayı hedefliyor.

Önceki Karşılaşmalarda TOFAŞ Üstünlüğü

TOFAŞ, daha önce 2020-2021 sezonunda Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde karşılaştığı Keravnos'u sahasında 78-67, deplasmanda ise 84-74 mağlup etmişti.

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