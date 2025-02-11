Tolga Zengin: Uğurcan Çakır, Dünyanın Her Takımında Oynar

Uğurcan Çakır, Büyük Bir Kaleci

Eski milli futbolcu Tolga Zengin, Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Spor Söyleşileri programında konuşan Zengin, "Uğurcan'ı dünyanın hangi takımına koyarsan koy oynayabilir. Barcelona'nın, Real Madrid'in kalesine koy burada yaptığı aynı şeyleri yapar," dedi.

Trabzonspor'un Gelişimi ve Uğurcan'ın Önemi

Trabzon Büyükşehir Belediyesince düzenlenen etkinlikte konuşan Zengin, Trabzonspor'un futbolcu olma hikayesini paylaştı. Zengin, takımın güncel form durumu hakkında da "Bu oyuncu grubu, çok alışılagelmişin dışında reaksiyon veremeyen bir grup. Ancak başlangıç noktasından gelişimler var. Fakat daha da yol alması gerekiyor," şeklinde yorumda bulundu.

Zengin, Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın özel yeteneklere sahip olduğunu belirterek, "İyi kaleci bulmak zordur. Trabzonspor için Uğurcan büyük bir şans. Ayakları çok iyi ve modern futbola uyum sağlıyor," diye ekledi.

Gelecek Planları

Tolga Zengin, Trabzonspor'un teknik kadrosunda görev almayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili soruya, "Görev almak gerekli değil, zaten Trabzonspor için bir göreviniz var. Uğurcan ile zaman zaman fikir alışverişi yapıyoruz. Trabzonspor'da bir görevim olmadan da katkı sağlıyorum," yanıtını verdi.

Eski Trabzonsporlu futbolcu Tolga Zengin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" adlı programa konuşmacı olarak katıldı.

Eski Trabzonsporlu futbolcu Tolga Zengin, Trabzon Büyükşehir Belediyesi tarafından Hamamizade İhsan Bey Kültür Merkezi'nde düzenlenen "Spor Söyleşileri" adlı programa konuşmacı olarak katıldı.