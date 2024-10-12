Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de Zaferle Taçlandı

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Podyumun Zirvesinde

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabındaki ilk yarışta şampiyonluk için kritik bir galibiyet elde etti.

Estoril Pisti'nde Heyecan Dolu Anlar

Estoril Pisti'nde düzenlenen 21 turluk yarışta, Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunu elde ederek başladığı yarışta, ilk bölümlerde Alvaro Bautista ile kıyasıya bir mücadele verdi. Ancak, Bautista'nın kazasıyla birlikte Toprak yarışı baştan sona önde götürerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Puan Durumu ve Şampiyonluk Mücadelesi

Bu zaferle Toprak, genel klasmanda puanını 439'a çıkararak en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 44'e yükseltti. Bulega 395 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 333 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bir Sonraki Yarış Hakkında

Toprak, Estoril'deki mücadelesine yarın önce TSİ 13.00'te yapılacak Superpole ile devam edecek, ardından TSİ 16.00'da gerçekleştireceği 21 turluk ikinci ana yarışta pistteki yerini alacak.