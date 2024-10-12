DOLAR
34,24 0,03%
EURO
37,45 0,2%
ALTIN
2.928,22 -0,03%
BITCOIN
2.171.135,46 -0,65%

Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de Zaferle Taçlandı

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'deki yarışta birincilik elde ederek şampiyonluk yolunda önemli bir avantaj sağladı.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 17:17
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 17:17
Toprak Razgatlıoğlu Estoril'de Zaferle Taçlandı

Toprak Razgatlıoğlu, Portekiz'de Podyumun Zirvesinde

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, 2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz etabındaki ilk yarışta şampiyonluk için kritik bir galibiyet elde etti.

Estoril Pisti'nde Heyecan Dolu Anlar

Estoril Pisti'nde düzenlenen 21 turluk yarışta, Toprak Razgatlıoğlu pole pozisyonunu elde ederek başladığı yarışta, ilk bölümlerde Alvaro Bautista ile kıyasıya bir mücadele verdi. Ancak, Bautista'nın kazasıyla birlikte Toprak yarışı baştan sona önde götürerek damalı bayrağı ilk sırada gördü.

Puan Durumu ve Şampiyonluk Mücadelesi

Bu zaferle Toprak, genel klasmanda puanını 439'a çıkararak en yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkını 44'e yükseltti. Bulega 395 puanla ikinci, Alvaro Bautista ise 333 puanla üçüncü sırada yer aldı.

Bir Sonraki Yarış Hakkında

Toprak, Estoril'deki mücadelesine yarın önce TSİ 13.00'te yapılacak Superpole ile devam edecek, ardından TSİ 16.00'da gerçekleştireceği 21 turluk ikinci ana yarışta pistteki yerini alacak.

İLGİLİ HABERLER

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Manuel Lettenbichler Sea To Sky Enduro'da Zirvede
2
Bahattin Sofuoğlu Portekiz'deki Yarışı 10. Sırada Tamamladı
3
Bursa Büyükşehir Belediyespor, EHF Kadınlar Avrupa Kupası'nda Tur Atladi
4
Köyceğiz'de Kano Fest 2024 Coşkusu
5
Beşiktaş, Ajax Maçına Hazır
6
Ali Şenkaynağı Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Seçildi
7
Trendyol Süper Lig'de Gaziantep FK ve Beşiktaş Berabere Kaldı

Merkez Bankası enflasyon açıklaması maaşları uçurdu! Ocak zammı şok edecek

Bakan Işıkhan açıkladı! Asgari ücrette taşlar yerine oturdu

Emeklilere kabusu yaratacak gelişme! Maaş kesintileri kapıda

300 TL fiyatı unutun! O Markette 200 TL’den düştü: Koşan kapıyor

Kredi kartı olanlar dikkat! 750 TL o vergi kesintisi olarak alınacak

Dün son sıcak geceydi! Meteorolojiden titretecek uyarı geldi

Patronlar ilk defa açıkladı! 2025 asgari ücrete çifte zam müjdesi gelebilir

Yeni kredi sıkılaşma kararları geliyor! Kredi muslukları iyice kapanıyor

Aracı adına olana müjde! Yüzde 25 iade yapılacak

EYT’liler hariç tüm emeklilere yüzde 50 indirim! O şehirde yaşayan emekliye müjde

O çalışana müjde! Her ay 10.300 TL destek ödemesi yapılacak

AK Parti’den yeni emekli düzenlemesi! Tüm sistem deşifre edildi