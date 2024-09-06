Toprak Razgatlıoğlu Fransa'da Kaza Yaptı

Toprak Razgatlıoğlu Antrenman Seansında Kaza Geçirdi

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer alan milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, Fransa'da gerçekleşecek olan şampiyonanın 8. ayağından önce serbest antrenman seansında kaza yaptı.

Kazanın Detayları

Red Bull takımı için mücadele eden Razgatlıoğlu, ROKiT BMW Motorrad takımında sürücülük yapmaktadır. Serbest antrenman sırasında aracının kontrolünü kaybederek düştü ve sürüklendikten sonra pist dışına savruldu. Bu kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken, Razgatlıoğlu kontrol amaçlı hastaneye götürüldü.

Şampiyonanın Geleceği

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayak yarışları 7-8 Eylül tarihlerinde Fransa'nın 4,41 kilometre uzunluğundaki Magny-Cours pistinde düzenlenecek. Bu sezon tam 13 yarış kazanarak bir rekora imza atan Toprak, pilotlar klasmanında 365 puanla liderliğini sürdürüyor. En yakın rakibi Nicolo Bulega ile arasındaki puan farkı ise 92 olarak belirlendi.

2024 Dünya Superbike Şampiyonası'nda 15 galibiyetle zirvede yer ala milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, organizasyonun 8. ayağında hafta sonu Fransa'da yapılacak yarış öncesindeki serbest antrenman seansında kaza yaptı. Kaza sonrasında antrenman seansı durdurulurken Razgatlıoğlu, kontrol amacıyla hastaneye kaldırıldı.