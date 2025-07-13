Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de Şampiyonluğu Taçlandırdı

Toprak Razgatlıoğlu'dan Tarihi Başarı

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası (WSBK) 7. ayağında son yarışını kazanarak 3'te 3 yaptı.

Donington Park'taki Zafer

Donington Park'ta gerçekleştirilen yarışta Red Bull sporcusu Toprak, ROKiT BMW Motorrad takımıyla 23 turluk hafta sonunun ikinci ana yarışına birinci sıradan başladı. Yarış boyunca Ducati pilotu Nicola Bulega ile büyük bir çekişme yaşadı.

Toprak, baştan sona domine ettiği bu mücadelede damalı bayrağı birinci sırada geçerek, İngiltere'de hafta sonunda düzenlenen 3 yarışın tamamını kazanmayı başardı.

Zaferin Coşkusu

Birinciliğin ardından Toprak, Türk bayrağıyla zafer sürüşü gerçekleştirerek İstiklal Marşı'nı motosikletseverlere bir kez daha dinletti.

Genel Klasman Durumu

Yarışın ardından genel klasmanda puanını 345'e çıkaran Toprak Razgatlıoğlu birinci sırada yer alırken, Nicola Bulega 341 puanla ikinci, Danilo Petrucci ise 209 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Dünya Superbike Şampiyonası'nın 8. ayağı, 25-27 Temmuz tarihlerinde Macaristan'da Balaton Park Pisti'nde gerçekleştirilecek.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 7. ayağında son yarışını da kazanarak 3'te 3 yaptı.

Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, İngiltere'de düzenlenen Dünya Superbike Şampiyonası'nın (WSBK) 7. ayağında son yarışını da kazanarak 3'te 3 yaptı.