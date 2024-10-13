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Toprak Razgatlıoğlu: 'İspanya'da Şampiyonluğu Kutlamak İstiyorum'

Toprak Razgatlıoğlu, Dünya Superbike Şampiyonası'ndaki başarılı performansını ve İspanya'daki hedeflerini değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:56
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:56
Toprak Razgatlıoğlu: 'İspanya'da Şampiyonluğu Kutlamak İstiyorum'

Toprak Razgatlıoğlu'nun Portekiz Değerlendirmesi

Dünya Superbike Şampiyonası'nın Portekiz ayağında önemli bir başarı elde eden milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, bu hafta sonunda İspanya'da gerçekleşecek olan yarışta şampiyonluk hedeflediğini ifade etti.

Portekiz'de İyi Bir Performans

Portekiz'deki 11. ayakta iki ana yarışı kazanan Toprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İstediğimiz gibi bir hafta sonu geçirdik. Sadece Superpole yarışında birinciliği son anda kaybettik. Bu tabii ki beklemediğimiz bir şeydi ama her yarışta elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz," dedi.

Liderlik ve İspanyol Pisti Önemi

Genel klasmanda en yakın rakibi Nicolo Bulega'nın 46 puan önünde lider olan Toprak, güçlü bir şekilde sezonu tamamlamak için tüm dikkatini Jerez'e çevirmiş durumda. Toprak, "Özellikle uzun yarışlar bizim için çok önemli. Çünkü uzun yarışlarda daha büyük puanlar topluyoruz. Her şey Jerez'e kaldı. İlk yarışta galiba ikinci olsam bile şampiyonluğa yetiyor. Ancak biz yine orada elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Çünkü Ducatiler İspanya pistinde çok güçlü. İnşallah, İspanya'da şampiyonluğu kutlarız," şeklinde konuştu.

Şampiyonanın sezon finali, 19-20 Ekim tarihlerinde İspanya'da düzenlenecek.

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