A Milli Erkek Hentbol Takımı Bulgaristan'ı 38-29 Mağlup Etti

2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme rövanşında Türkiye grup aşamasına yükseldi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2028 Avrupa Şampiyonası ön eleme turu rövanş karşılaşmasında Bulgaristan ile Ordu’da karşı karşıya geldi.

Mücadele, Başpehlivan Recep Kara Spor Salonunda saat 16.00'da başladı.

Karşılaşmanın ilk yarısı A Milli Erkek Hentbol Takımının 23-15lik üstünlüğü ile sonuçlanırken, maçın sonunda Türkiye, 38-29luk skorla maçı önde bitirdi.

Böylece A Milli Erkek Hentbol Takımı, gruplarda oynama hakkı kazandı.

Türk Milli Takımı, Bulgaristan ile ilk karşılaşmasında 2 farkla galip gelmişti.

Öte yandan, Ordu ilk kez bir milli maça ev sahipliği yapmış oldu.

